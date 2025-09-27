Anzeige
Snapback-Mechanismus

Teheran öffnet Türen für Atominspektoren

  • Aktualisiert: 27.09.2025
  • 11:21 Uhr
  • dpa
Eine iranische Nationalflagge weht vor dem Gebäude der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).
Eine iranische Nationalflagge weht vor dem Gebäude der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). © Michael Gruber/AP/dpa

Kurz vor der möglichen Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen hat der Iran erstmals wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde ins Land gelassen – allerdings ohne die von westlichen Staaten geforderte umfassende Überwachung.

Anzeige

Kurz vor der erwarteten Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran hat die Islamische Republik Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land gelassen. Inspektionen hätten diese Woche stattgefunden, teilte die IAEA in Wien der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen handelt es sich dabei aber um keine umfassende Wiederaufnahme von Überwachungsmaßnahmen, wie sie westliche Staaten gefordert hatten.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Ein IAEA-Sprecher gab nicht bekannt, welche Anlagen besucht wurden. Doch IAEA-Chef Rafael Grossi hatte vor wenigen Tagen gegenüber dem US-Sender PBS von einer IAEA-Visite in einem Forschungsreaktor gesprochen. In diplomatischen Kreisen wurde betont, dass die IAEA aber weiterhin keinen Zugang zu den Anlagen habe, die von Israel und den Vereinigten Staaten im Juni angegriffen worden waren. Der Forschungsreaktor in Teheran, um den es nach Angaben aus diplomatischen Kreisen nun ging, gehörte damals nicht zu den Zielen.

Anzeige
Anzeige

Sanktionsschritt am Wochenende erwartet

Deutschland, Großbritannien, Frankreich hatten vor einem Monat den sogenannten Snapback-Mechanismus zur Wiedereinführung von Sanktionen in Gang gesetzt, weil der Iran ihrer Ansicht nach gegen das Atomabkommen von 2015 verstößt. Die drei Staaten sind vor allem wegen der Produktion von hochangereichertem Uran im Iran besorgt, das zu Atomwaffen weiterverarbeitet werden könnte. Teheran bestreitet solche Absichten.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Der Iran hat bislang die europäischen Forderungen nach umfassender Kooperation mit der IAEA und Wiederaufnahme von Atomverhandlungen nicht erfüllt. Damit dürften die früheren UN-Sanktionen gegen Teheran wie geplant ab dem frühen Sonntagmorgen europäischer Zeit wieder greifen. Irans Sicherheitsrat hat bereits angedroht, in diesem Fall ein Abkommen mit der IAEA zur Wiederaufnahme von Atominspektionen aufzukündigen.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 26. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 19:45

  • 26:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 18:00

  • 11:53 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 15:45

  • 10:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 08:25

  • 04:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 19:45

  • 26:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 15:45

  • 10:57 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 08:25

  • 04:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-935-855797
News

Dobrindt will Bundeswehr Einsätze gegen illegale Drohnen erlauben

  • 27.09.2025
  • 13:24 Uhr
Drohnensichtung am Flughafen von Kopenhagen
News

Erneut Drohnen-Alarm in Dänemark - dieses Mal über Militärbasis

  • 27.09.2025
  • 11:27 Uhr
Friedrich Merz
News

Merz warnt: Wir leben "nicht mehr im Frieden"

  • 27.09.2025
  • 09:13 Uhr
Drohne in der Luft
News

Drohnen an der Grenze: Selenskyj wirft Ungarn Aufklärungsflüge vor

  • 27.09.2025
  • 07:40 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250925-911-010510
News

KI lüftet Geheimnis: 17 Jahre alte Flaschenpost auf Sylt entschlüsselt

  • 27.09.2025
  • 07:13 Uhr
Gerettete Lebensmittel
Artikel

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen im Müll

  • 27.09.2025
  • 05:11 Uhr
US-Präsident Trump
News

21-Punkte-Plan für den Frieden: Trump will Durchbruch im Gaza-Konflikt

  • 27.09.2025
  • 04:10 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250925-911-008568
News

Dobrindt: Einigung mit Syrien über Abschiebungen noch 2025

  • 27.09.2025
  • 02:46 Uhr
US-Präsident Donald Trump trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung.
News

Trump wohl offen für ukrainischen Einsatz von US-Langstreckenwaffen

  • 26.09.2025
  • 23:56 Uhr
Hinter dem Riesenrad auf dem Oktoberfest ist eine Leiche entdeckt worden.
News

Nächster Todesfall auf dem Oktoberfest

  • 26.09.2025
  • 20:40 Uhr