Anzeige
Pariser Ikone

Legendäre Notre-Dame-Türme werden wiedereröffnet - im kostenlosen Livestream verfolgen

  • Veröffentlicht: 19.09.2025
  • 10:50 Uhr
  • Michael Reimers
Die Türme der Notre-Dame werden nach Jahren wiedereröffnet. (Archivbild)
Die Türme der Notre-Dame werden nach Jahren wiedereröffnet. (Archivbild)© AP

Nach sechs Jahren Stillstand sind die Türme der Notre-Dame bald wieder zugänglich. Präsident Macron ist bei der feierlichen Einweihung dabei. Verfolgen Sie hier den Livestream!

Anzeige

Nach über sechs Jahren Renovierung öffnen sich endlich wieder die ikonischen Türme der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Besucher:innen erwartet dabei nicht nur der atemberaubende Blick über die französische Hauptstadt – erstmals ist auch eine völlig neue Passage zwischen den beiden Türmen begehbar.

Präsident Emmanuel Macron wird bei der feierlichen Einweihung vor Ort sein. Verfolgen Sie die Wiedereröffnung der ikonischen Türme ab 10:45 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream!

Notre-Dame

HIER sehen Sie die Wiedereröffnung der legendären Türme!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 19. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 15:45

  • 11:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 08:25

  • 05:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 19:45

  • 26:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 18:00

  • 11:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12
Mehr News
Kimmels US-Talkshow wegen Kirk-Äußerungen vorerst abgesetzt
News

"No Political Enemies Act": US-Demokraten wollen Meinungsfreiheit per Gesetz schützen

  • 19.09.2025
  • 20:22 Uhr
Apotheken warnen vor neuen Lieferproblemen im Winter – Behörden sehen die Versorgung jedoch insgesamt stabil.
News

Lieferengpässe bei Medikamenten – so vorbereitet geht Deutschland in den Winter

  • 19.09.2025
  • 12:15 Uhr
WHO in Genf
News

WHO darf "pandemische Notlage" ausrufen – Maßnahmen bleiben Ländersache

  • 19.09.2025
  • 11:51 Uhr
Kimmels US-Talkshow abgesetzt
News

Trump droht nach Kimmel-Aus weiteren TV-Sendern

  • 19.09.2025
  • 11:48 Uhr
16. September 2025, Berlin: Janine Wissler (Die Linke) spricht in der 23. Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag.
News

Linken-Politikerin bei Lanz über Migrationsfrage: "Hysterische Debatte"

  • 19.09.2025
  • 11:40 Uhr
Trump Britain
News

Trump setzt Putin-Wende fort: Kremlchef tötet "viele Menschen"

  • 19.09.2025
  • 11:31 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250919-99-79073
News

"Hydraulikproblem": Hubschrauber-Panne zwingt Trump zum Umstieg

  • 19.09.2025
  • 11:05 Uhr
Dem "Spiegel" zufolge lässt die Bahn offenbar Züge ausfallen, um die Pünktlichkeitsstatistik zu schönen.
News

Bahn soll absichtlich Züge ausfallen lassen - für die Statistik

  • 19.09.2025
  • 11:00 Uhr
Mario Voigt und Markus Söder
News

Wer schafft mehr Bratwürste? Söder und Voigt witzeln über Wettbewerb

  • 19.09.2025
  • 10:16 Uhr
Weltkriegsbombe in der Spree in Berlin-Mitte gefunden
News

Bombenfunde in Berlin: Entwarnung für Fischerinsel - Evakuierung in Spandau

  • 19.09.2025
  • 09:14 Uhr