Legendäre Notre-Dame-Türme werden wiedereröffnet - im kostenlosen Livestream verfolgen

Nach sechs Jahren Stillstand sind die Türme der Notre-Dame bald wieder zugänglich. Präsident Macron ist bei der feierlichen Einweihung dabei. Verfolgen Sie hier den Livestream!

Anzeige

Nach über sechs Jahren Renovierung öffnen sich endlich wieder die ikonischen Türme der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Besucher:innen erwartet dabei nicht nur der atemberaubende Blick über die französische Hauptstadt – erstmals ist auch eine völlig neue Passage zwischen den beiden Türmen begehbar.

Präsident Emmanuel Macron wird bei der feierlichen Einweihung vor Ort sein. Verfolgen Sie die Wiedereröffnung der ikonischen Türme ab 10:45 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream!

Anzeige