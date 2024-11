Lengede: Vermisstes 15-jähriges Mädchen aufgefunden - im Ausland

Seit Dienstag (5. November) bat die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten, minderjährigen Schülerin. Jetzt konnte das Mädchen gefunden werden.

Anzeige

Wie die Polizei Salzgitter in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wurde die Suche nach der seit Tagen vermissten Jugendlichen aus Lengede (Landkreis Peine) eingestellt. Die gute Nachricht: Die 15-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden - allerdings nicht in Deutschland.

Im Video: Seit 10 Jahren vermisst - Suchaktion um Lars Mittank

Hintergründe des Verschwindens noch nicht geklärt

Nachdem eine 15-Jährige aus Lengede als vermisst gemeldet wurde und laut "Hildesheimer Allgemeine" eine Frau persönliche Gegenstände des Mädchens an einer Bushaltestelle aufgefunden haben soll, wurde eine Fahndung eingeleitet, die nun ein gutes Ende nehmen konnte. Die Vermisste wurde am späten Donnerstag (7. November) wohlbehalten von der Polizei in Slowenien aufgefunden. Die Hintergründe des Verschwindens würden jetzt ermittelt, wie die Polizei mitteilt.

Anzeige

Anzeige