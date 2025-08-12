Anzeige
13-Jähriger bei Lohsa von Campingplatz verschwunden - Großaufgebot sucht nach Vermisstem

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 11:26 Uhr
  • dpa
Im Landkreis Bautzen ist die Polizei auf der Suche nach einem vermissten 13-Jährigen. (Symbolbild)
Im Landkreis Bautzen ist die Polizei auf der Suche nach einem vermissten 13-Jährigen. (Symbolbild)© Jan Woitas/dpa

Am Sonntagabend ist ein 13-Jähriger von einem Campingplatz bei Lohsa verschwunden. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Jungen, auch Boote und Hubschrauber werden eingesetzt.

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einem 13-Jährigen im Landkreis Bautzen. Der Junge war am Sonntagabend (10. August) von einem Campingplatz bei Lohsa verschwunden, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Mit Booten, Drohnen, Hubschraubern und Hunden werden demnach der Silbersee und der Scheibesee sowie deren Umgebung durchsucht.

