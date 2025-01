Letzte Chance auf Winterwetter: Bringt der Februar nochmal Schnee?

Der letzte Wintermonat steht vor der Tür, doch wird das Wetter im Februar wirklich winterlich kalt und schneereich? Die Prognosen sind eindeutig.

Anzeige

Der Februar ist bekannt für Schnee, Frost und glatte Straßen. Historisch gesehen können die Temperaturen in Deutschland bis zu -20 Grad fallen, besonders in den Mittelgebirgen und im Alpenraum. Doch nicht jeder Februar zeigt sich von seiner eisigen Seite. Können sich Winterfans dieses Jahr auf einen schneereichen und kalten Monat freuen?

Die führenden Wettermodelle, darunter das CFS-Modell der NOAA und das europäische ECMWF-Modell, sind sich einig: Der Winter 2024/25 scheint seinem Ruf als "Mildwinter" gerecht zu werden. Ein langfristiger Wintereinbruch bis März ist nahezu ausgeschlossen.

Anzeige

Anzeige

Winterträume schmelzen dahin

Laut Prognosen soll der Februar 1 bis 2 Grad wärmer ausfallen als das Klimamittel von 1991 bis 2020. Schnee und Frost werden in tiefen Lagen zur Ausnahme, während milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter dominieren. Selbst in den Mittelgebirgen sind keine längeren Schneeperioden zu erwarten. Expert:innen erwarten frühlingshafte Temperaturen und wenig Niederschlag. Besonders in der zweiten Monatshälfte könnte das Thermometer bereits Werte um die 15 Grad anzeigen.

Frost und Glätte könnten jedoch sogenannte Inversionswetterlage bringen – oben warm, unten kalt. "Inversionen können lokal für Frost sorgen, doch das bringt weder Schneefälle noch winterliche Bedingungen in großen Teilen des Landes", betont Wetterexperte Dominik Jung im "Merkur". Der Meteorologe erklärt weiter, dass bereits erste Frühblüher und Pollen im Februar auftauchen könnten. Ausreichend Schnee und Winterwetter erwarten die Expert:innen lediglich in den Alpen. Im bayrischen Garmisch-Partenkirchen konnte die aktuelle Schneedecke bis Ende Januar nochmal um einige Zentimeter steigen.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.