Letzte Generation mischt mit "nacktem Protest" EU-Parlament auf

Farbe auf Kunstwerke kippen, die Hände auf der Straße festkleben: Die Letzte Generation ist für ihre drastischen Protestaktionen bekannt. Nun machen einige der Aktivist:innen mit einer neuen, textilfreien Methode von sich reden.

Das Wichtigste in Kürze Unter dem Namen "Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation" möchten die Klima-Aktivist:innen auch im EU-Parlament mitreden.

Schon davor greifen sie in Brüssel zu kontroversen Protest-Methoden.

Inmitten des EU-Parlaments setzen einige Mitglieder der Letzten Generation auf nackte Haut.

Die Europawahl steht kurz bevor: Am 9. Juni wird in Deutschland gewählt. Die Letzte Generation protestierte zu diesem Anlass nun im EU-Parlament in Brüssel - gewohnt ungewohnt.

Letzte Generation: Protest ins Parlament bringen

Vier der Klimaschutz-Aktivist:innen zogen ihre Oberteile aus und entblößten schwarze Schrift auf ihren Körpern.

So stehen auf den Bäuchen der Protestierenden, zu denen auch Sprecherin Carla Hinrichs zählte, die Worte "Klimakrise", "Faschismus" und "Aussterben". Den Oberkörper von Protest-Teilnehmer Nummer vier zierte nur ein Totenkopf. Als "nackten Protest" bezeichnet die Gruppe die Aktion in einem dazugehörigen Instagram-Post.

"Das Ziel ist es, Protest ins Parlament zu tragen. Dieses Wahlversprechen wird schon vor der Wahl umgesetzt", schreibt die Letzte Generation auf ihrem Instagram-Profil.

"Wir enthüllen das Versagen der Politik, direkt hier im EU-Parlament. Die Krisen überschlagen sich und dieses Parlament ist nicht in der Lage, auch nur die Realität anzuerkennen. Wer darauf keinen Bock mehr hat, wählt am 9.6. den Protest ins Parlament. Unser heutiger Protest ist nur ein Vorgeschmack", wird eine der Protestierenden zitiert, Lina Johnsen, Spitzenkandidatin der politischen Vereinigung Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation.

Letzte Generation strebt erstmals Parlamentssitze an

Die Letzte Generation wurde zur Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament zugelassen. Unter dem Namen Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation streben sie laut "Tagesschau.de" erstmals parlamentarische Beteiligung an.