Milliarden-Deal im Elektronikhandel

JD.com erhält grünes Licht für Einstieg bei Mediamarkt-Saturn

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 14:13 Uhr
  • dpa
Die Marken MediaMarkt und Saturn könnten bald mehrheitlich zum chinesischen Konzern JD.com gehören.
Die Marken MediaMarkt und Saturn könnten bald mehrheitlich zum chinesischen Konzern JD.com gehören.© Armin Weigel/dpa

Die chinesische E-Commerce-Plattform JD.com will beim Elektronikriesen Mediamarkt-Saturn einsteigen – und bekommt Rückendeckung vom Bundeskartellamt. Doch Bundeswirtschaftsministerin Reiche könnte den Milliarden-Deal aus sicherheitspolitischen Gründen noch stoppen.

Inhalt

  • "Kaum in Deutschland aktiv"
  • JD.com ist groß: 159 Milliarden US-Dollar Umsatz
  • Ceconomy beschäftigt weltweit rund 50.000 Menschen

Das Bundeskartellamt hat keine Bedenken gegen den Einstieg des chinesischen Konzerns JD.com bei Europas größtem Elektronik-Fachhändler Mediamarkt-Saturn. Die deutsche Wettbewerbsbehörde hat den Erwerb der Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy freigegeben

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com will bei Ceconomy neuer Mehrheitsaktionär werden. Das Angebot entspricht einem Unternehmenswert von 4 Milliarden Euro.

China-Gigant will Mediamarkt und Saturn

"Kaum in Deutschland aktiv"

Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, sagte, JD.com sei bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv. "Der Zusammenschluss weist deshalb nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gibt keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken."

Auch in den News:

In trockenen Tüchern ist der Deal damit aber noch nicht. Das Bundeskartellamt ist nämlich ausschließlich für die Prüfung der wettbewerblichen Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen zuständig. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) könnte noch ein Veto einlegen, wenn sie sicherheitspolitische Bedenken gegen den Deal haben sollte.

JD.com ist groß: 159 Milliarden US-Dollar Umsatz

JD.com mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar (2024) sieht sich als "ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit einer Lieferkette als Kernstück und Chinas größter Einzelhändler nach Umsatz". Als bekannte Stärken von JD.com gelten die eigene Logistik und technologische Kompetenz.

Ceconomy beschäftigt weltweit rund 50.000 Menschen

Ceconomy ist laut Geschäftsbericht mit mehr als 1.000 Märkten in elf europäischen Ländern präsent, knapp 400 davon liegen in Deutschland. Im jüngsten vollständigen Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende September) erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 22,4 Milliarden Euro, von dem ein knappes Viertel auf das Onlinegeschäft entfiel. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende September 2024 rund 50.000 Menschen, davon rund 17.000 in Deutschland.

Das Bundeskartellamt verwies nun darauf, dass die Ceconomy unter den Hauptmarken MediaMarkt und Saturn mit einem deutschlandweiten Filialnetz sowie im Onlinehandel tätig sei. JD.com sei dagegen insbesondere in den Bereichen Onlinehandel und E-Commerce-Logistik aktiv. In Europa sei die chinesische Unternehmensgruppe bisher nur in geringem Umfang tätig, etwa mit Onlineshops unter der Marke joybuy.

:newstime

