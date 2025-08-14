Anzeige
Kryptowährung

Erstmals über 124.000 Dollar: Bitcoin-Kurs steigt auf Rekordhoch

  • Veröffentlicht: 14.08.2025
  • 11:17 Uhr
  • dpa
Der Kurs des Bitcoin hat ein neues Hoch erreicht.
Der Kurs des Bitcoin hat ein neues Hoch erreicht.© Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt. Die höhere Nachfrage treibt den Kurs des Bitcoin, der den Markt der Digitalwährungen dominiert.

Anzeige

Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 124.000 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt kletterte im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 124.517 US-Dollar (106.410 Euro). In der Folge gab der Bitcoin einen Teil der Gewinne wieder ab und fiel auf Kurse von rund 123.000 Dollar zurück.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Händler begründeten den Kursanstieg mit einer wachsenden Nachfrage institutioneller Investoren. Auch Kryptowährungen profitierten von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten mit Kursgewinnen an den US-Aktienbörsen. Mittlerweile wird fest mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September gerechnet, nachdem jüngste Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt überraschend schwach ausgefallen waren.

Anzeige
Anzeige

Aussicht auf fallende US-Zinsen treibt Nachfrage an

"Als Zünglein an der Waage fungiert die Zuversicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen jenseits des Atlantiks", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Da der Bitcoin keine Marktzinsen abwirft, sorgt die Aussicht auf fallende US-Leitzinsen für eine stärkere Nachfrage nach Kryptowährungen.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt nach dem jüngsten Kursanstieg einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap zufolge bei rund 2,5 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Markt der Digitalwährungen. Dieser kommt derzeit auf einen Gesamtwert von knapp 4,2 Billionen Dollar.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Anzeige
Anzeige

Pläne der US-Regierung verleihen dem Bitcoin Auftrieb

Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent an Wert gewonnen. Als einer der stärksten Kurstreiber gilt die kryptofreundliche US-Regierung unter Donald Trump. Der bezeichnete sich selbst als "Krypto-Präsident" und machte sich für eine Regulierung stark, die der Kryptobranche in die Karten spielt.

Zuletzt hatten Pläne der US-Regierung dem Bitcoin Auftrieb verliehen, das System der privaten Altersvorsorge für riskante Anlagen in Digitalwährungen zu öffnen. Trump hatte Behörden angewiesen, die Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit den Anlagen auf den Prüfstand zu stellen und für die Aufnahme alternativer Investment-Optionen zu überarbeiten.

Mehr News
Russlands Machthaber Wladimir Putin nützt als Dienstflugzeug einen veralteten Sowjet-Flieger.
News

Warum Putin zum Trump-Gipfel mit einem alten Sowjet-Flieger anreist

  • 14.08.2025
  • 12:58 Uhr
CHINA-ROBOTS/SOCCER
News

LIVE: Street-Dance und Opern-Einlage - irre Eröffnungsfeier für Roboter-Spiele

  • 14.08.2025
  • 12:46 Uhr
Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, während einer Pressekonferenz in Sacramento, Kalifornien, am 8. August 2025
News

Kaliforniens Gouverneur: "Das wird Trumps Präsidentschaft beenden"

  • 14.08.2025
  • 12:20 Uhr
Trump Putin Relationship
News

Alaska-Gipfel von Trump und Putin: Jetzt steht der genaue Zeitpunkt des Treffens fest

  • 14.08.2025
  • 12:12 Uhr
Waldbrände in Spanien
News

Waldbrände in Südeuropa – Spanien sendet Hilferuf, Griechenland atmet vorerst auf

  • 14.08.2025
  • 12:00 Uhr
UKRAINE-CRISIS/USA
News

Gebiete gegen Frieden? Deutsche zeigen sich in Ukraine-Umfragen gespalten

  • 14.08.2025
  • 11:16 Uhr
Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, verspottet Südkorea für dessen Annäherungsversuche.
News

Propaganda-Krieg: Schwester von Nordkorea-Diktator Kim verspottet Südkorea

  • 14.08.2025
  • 10:46 Uhr
Influencer
News

Steuer-Skandal: Jetzt gibt NRW-Finanzverwaltung Influencern Tipps

  • 14.08.2025
  • 07:40 Uhr
Grenzkontrollen
News

Grenzkontrollen kosten Polizei über 80 Millionen Euro

  • 14.08.2025
  • 05:30 Uhr
Trump-Putin-Treffen rückt näher
News

Falls Gipfel scheitert: Trump droht Putin mit "schwerwiegenden Konsequenzen"

  • 13.08.2025
  • 20:06 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 14. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 14. August 2025 | 08:25

  • 04:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12