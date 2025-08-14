Anzeige
Gespräche USA-Russland

Alaska-Gipfel von Trump und Putin: Jetzt steht der genaue Zeitpunkt des Treffens fest

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 12:12 Uhr
  • dpa
US-Präsident Donald Trump (links) mit Kremlchef Wladimir Putin über ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine reden. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump (links) mit Kremlchef Wladimir Putin über ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine reden. (Archivbild)© Mark Schiefelbein/Mihail Metzel/AP/Pool Sputnik Government via AP/dpa

Mit Spannung werden weltweit die Gespräche zwischen US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin in Alaska erwartet. Nun hat Moskau den Zeitpunkt für den Beginn des Treffens angekündigt.

Der Kreml hat den Zeitpunkt für den Beginn für die am Freitag (15. August) erwarteten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin bekanntgegeben. "Alles beginnt morgen etwa gegen 11:30 Uhr lokaler Zeit [21:30 Uhr MESZ]", teilte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, gemäß russischen Nachrichtenagenturen mit. Hauptthema werde der russische Krieg in der Ukraine sein.

Nach den Gesprächen ist Uschakow zufolge eine gemeinsame Pressekonferenz von Putin und Trump geplant. Zur russischen Delegation werden neben Uschakow Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Beloussow, Finanzminister Anton Siluanow und der für die US-Verhandlungen zuständige Kirill Dmitrijew gehören.

Am Freitag wird auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson bei Anchorage ein Gipfeltreffen von Trump und Putin erwartet. Ziel der Gespräche ist vor allem das Erreichen einer Waffenruhe in der von Russland 2022 angegriffenen Ukraine. Kiew wird bei den Verhandlungen jedoch nicht vertreten sein.

