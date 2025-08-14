Anzeige
Zahlreiche Ermittlungen

Steuer-Skandal: Jetzt gibt NRW-Finanzverwaltung Influencern Tipps

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 07:40 Uhr
  • dpa
Eine Influencerin dreht ein Video mit ihrem Handy. Auch beim Thema Steuern wurden einige Influencer:innen sehr "kreativ".
Eine Influencerin dreht ein Video mit ihrem Handy. Auch beim Thema Steuern wurden einige Influencer:innen sehr "kreativ".© Niklas Graeber/dpa

Steuer-Ermittlungen gegen zahlreiche Influencer aus NRW haben für Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt die Finanzverwaltung im Internet gebündelt Tipps - damit keiner sagen kann, er habe nichts gewusst.

Anzeige

Inhalt

Anzeige
Anzeige

Steuertipps für Influencer:innen

Die Finanzverwaltung NRW hat eine Internetseite erstellt, die sogenannten Influencer:innen nun gebündelt "praxisnahe Hinweise zu allen steuerlich relevanten Themen" geben soll. "Ziel ist es, die Branche frühzeitig zu unterstützen, Rechtssicherheit zu schaffen und so einen erfolgreichen Karriereweg zu begleiten", hieß es vom Finanzministerium in Düsseldorf. Steuerfahnder aus NRW untersuchen aktuell rund 6.000 Datensätze, aus denen sich ein mutmaßlicher Steuerschaden durch Influencer von rund 300 Millionen Euro ergeben soll.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Steuerschaden in NRW bei 300 Mio. Euro

Die Ermittler gehen davon aus, dass die meisten der betroffenen Influencer:innen ganz bewusst gehandelt haben. Nach dpa-Informationen soll mehr als die Hälfte keine deutsche Steuernummer haben. Die Finanzverwaltung will aber auch arglosen Menschen helfen, die über die sozialen Medien Geld machen.

Influencer sind "wachsende und wichtige Branche"

"Influencer und Content-Creator sind eine wachsende und wichtige Branche. Uns geht es darum, zu informieren, aufzuklären und Partner für die Menschen zu sein, die hier ihre berufliche Zukunft aufbauen oder bereits fest etabliert sind. Mit der neuen Website bündeln wir alle steuerlichen Informationen an einer zentralen Stelle, leicht verständlich und jederzeit abrufbar", sagte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU).

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Auch Produkte und Gutscheine steuerpflichtig

Der Hintergrund: Einnahmen aus Influencer-Tätigkeiten - also auch Sachleistungen wie Produkte, Gutscheine oder Geschenke - sind steuerpflichtig. Die neue Internetseite soll "praxisnahe Hinweise zu allen steuerlich relevanten Themen" bieten, so das Finanzministerium: "Von der Einkommen- und Gewerbesteuer über die Umsatzsteuer bis hin zu den verschiedenen Arten von Einnahmen wie Sponsorings, Produktplatzierungen, Merchandise-Verkäufen oder Preisgeldern."

Das Informationsangebot richte sich "sowohl an Einsteigerinnen und Einsteiger als auch an bereits im Business aktive Content-Creator." Die können dann noch weniger behaupten, von nichts gewusst zu haben.

Mehr News
Grenzkontrollen
News

Grenzkontrollen kosten Polizei über 80 Millionen Euro

  • 14.08.2025
  • 05:30 Uhr
Trump-Putin-Treffen rückt näher
News

Falls Gipfel scheitert: Trump droht Putin mit "schwerwiegenden Konsequenzen"

  • 13.08.2025
  • 20:06 Uhr
"Auge von Sauron"
News

Wie aus "Der Herr der Ringe": Himmelsobjekt sieht aus wie "Auge von Sauron"

  • 13.08.2025
  • 17:29 Uhr
Hitze ist ein Gesundheitsrisiko - das liegt auch an hohen Ozonwerten.
News

Hohe Ozonwerte – wo es bei Hitze gefährlich wird und wie Sie sich schützen

  • 13.08.2025
  • 17:12 Uhr
UKRAINE-CRISIS/TRUMP-EUROPE
News

AfD laut Umfrage stärkste Partei - Merz unter Druck

  • 13.08.2025
  • 17:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-935-766659
News

Wollte mit Luftmatratze über Grenzfluss: Estland greift mutmaßlichen Russland-Kämpfer auf

  • 13.08.2025
  • 16:50 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-911-005411
News

Selenskyj in Berlin: Erwarte sofortigen Waffenstillstand von Trump-Putin-Gipfel

  • 13.08.2025
  • 16:46 Uhr
S.E. Chavegrand
News

Gefährlicher Erreger entdeckt: Rückruf für beliebte Käsesorten

  • 13.08.2025
  • 16:25 Uhr
Flammeninferno in Griechenland – in Südeuropa kämpfen Einsatzkräfte an vielen Orten gegen lebensgefährliche Brände.
News

Brände in Südeuropa fordern Todesopfer – Tausende fliehen vor den Flammen

  • 13.08.2025
  • 15:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:240816-911-005587
News

Wenn die Hitze für geschwollene Beine sorgt: Diese Tipps helfen

  • 13.08.2025
  • 15:26 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12