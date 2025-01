Maine-Coon-Katze: Das ist so besonders an dem beliebten Stubentiger

Ist das wirklich noch eine Katze? Mit rund 1,20 Metern Länge und einem Gewicht von circa zehn Kilogramm gleicht das Tier eher einem Luchs.

Das Wichtigste in Kürze Die Maine-Coon-Katze ist die größte Katzenart der Welt.

Sie misst nicht nur eine unglaubliche Länge, sondern ist auch extrem schwer.

Offizielle Angaben, wo die größte Katze beheimatet ist, liegen bisher allerdings keine vor.

"Maine-Coon" hört sich zunächst eher wie eine größere Stadt in den USA an. Nicht ganz falsch - allerdings ist keine große Stadt gemeint, sondern eine Katze.

Aber: Bei dem Tier handelt es sich um eine offizielle Staatskatze. Genauer um Katzen des nördlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten, Maine.

Die "Maine-Coon-Katze"

Die "Maine-Coon-Katze" ist die größte Hauskatze der Welt und ist teilweise schwerer als so mancher Haushund. Demnach kann diese Katzenart im Schnitt bis zu zehn Kilogramm auf die Waage bringen, schreibt "T-online".

Sie hat einen kraftvollen, muskulösen Körper, kräftige Beine und misst bis zu 120 Zentimeter Länge bei einer Schulterhöhe von bis zu 40 Zentimetern.

Das Fell der Katze ist lang und dick. Es besteht aus Unterwolle unter einem dichten, glänzenden Allwetterdeckhaar. Dabei ist das Haar an Kopf, Hals und Schultern kürzer. Am Rücken, an den Seiten und am Schwanz dafür länger. Am Bauch und den Hinterbeinen ist das Fell voll und zottig. Auch hat die Katze flauschige Pfoten und lange Haare am Schwanz.

Der Maulbereich ist kantig und die Ohren haben Luchspinsel. Die Maine-Coon-Katze ist zudem in über 30 Farbschlägen zu finden. Ihre Augen können bei weißen Katzen blau oder verschiedenfarbig sein - sonst sind sie grün, golden oder kupfer.

Einer Legende nach könnte die Maine-Coon-Katze eine Hybridform aus Katze und Waschbär (englisch "raccoon“) sein.

Wer hat die größte Katze im ganzen Land?

Das ist tatsächlich ein Streitthema unter Katzenbesitzer:innen. So beansprucht beispielsweise die Halterin von Omar, einem Kater aus Melbourne, diesen Titel für ihr Tier. Seit dem Jahr 2017 hätten sich demnach Berichte gehäuft, dass der Kater mit einer Länge von 1,20 Metern und einem Gewicht von 14 Kilogramm die größte Hauskatze der Welt sein soll.

Ein Jahr zuvor stand die Maine-Coon-Katze Ludo im Mittelpunkt der Presse. Allerdings war er knapp zwei Zentimeter kürzer als Omar. Dennoch erzielte der Kater einen Eintrag in das Guinessbuch der Rekorde mit einer offiziellen Länge von 118,33 Zentimetern.

Aktuell könnte allerdings die schneeweiße Maine-Coon-Katze Kefir sich den Titel holen. So wog diese im Mai 2024 rund 13 Kilogramm und war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ausgewachsen.

Allerdings gibt es bisher keine offiziellen Angaben zur größten Maine-Coon-Katze der Welt.