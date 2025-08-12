Anzeige
Orban gegen Stellungnahme

"EU an den Rand gedrängt": Ungarn lehnt Erklärung der EU-Staaten zum Ukraine-Krieg ab

  • Veröffentlicht: 12.08.2025
  • 14:08 Uhr
  • dpa
Ungarns Präsident Viktor Orban boykottiert die Erklärung der EU-Staaten zum Ukraine-Krieg. (Archivbild)
Ungarns Präsident Viktor Orban boykottiert die Erklärung der EU-Staaten zum Ukraine-Krieg. (Archivbild)© Virginia Mayo/AP/dpa

Kurz vor dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin einigen sich fast alle Staats- und Regierungschefs der EU auf eine gemeinsame Linie. Nur einer möchte nicht mitmachen.

Anzeige

Ungarns Regierung hat sich einer gemeinsamen Stellungnahme der anderen 26 EU-Staaten verweigert, in der die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine begrüßt werden.

Darin betonen die Staats- und Regierungschefs, "dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen" und ein gerechter und dauerhafter Frieden, der Stabilität und Sicherheit bringt, das Völkerrecht achten müsse. Nahezu wortgleich hatten dies am Wochenende schon Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien, Finnland und die EU-Kommission in einer Stellungnahme gefordert.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Diesmal handelt es sich um eine Erklärung aller EU-Mitgliedstaaten - außer eben Ungarn. Orban schrieb zur Begründung seiner Ablehnung auf Facebook, die Erklärung versuche "Bedingungen für Verhandlungen festzulegen, zu denen die EU-Spitzenpolitiker gar nicht eingeladen wurden". Ohnehin sei es "traurig genug, dass die EU an den Rand gedrängt worden sei. Schlimmer wäre nur noch, wenn wir von der Seitenlinie aus Anweisungen geben würden." Ein EU-Russland-Gipfel bleibe als "einzig vernünftiger Schritt" übrig, schrieb der Rechtspopulist.

Orban lehnt nicht nur Militärhilfe der Europäischen Union für die Ukraine als sinnlos und kriegsverlängernd ab. Auch die EU-Sanktionen gegen Russland hält Orban für nicht zielführend: Er hat sie wiederholt als nutzlos und schlecht für die europäische Wirtschaft kritisiert - und in der Vergangenheit auch schon die Aufhebung von EU-Sanktionen gegen mehrere Russen erzwungen.

Anzeige
Anzeige

Europäer und Ukrainer sehen Gipfel in Alaska mit Skepsis

Während der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2024 hatte Orban den international weitgehend isolierten Kremlchef Wladimir Putin zum Ärger vieler EU-Kolleg:innen überraschend in Moskau besucht und sich als Vermittler inszeniert. Der mit autoritären Methoden regierende Ungar gilt auch als treuer Anhänger von US-Präsident Trump, der Putin am Freitag (15. August) in Alaska empfangen will. Zentraler Gesprächspunkt wird der Ukraine-Krieg sein - wobei sowohl in Kiew als auch in europäischen Hauptstädten befürchtet wird, dass Trump und Putin Absprachen zum Nachteil der Ukraine treffen könnten.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

In ihrer Stellungnahme bekräftigten die 26 Staats- und Regierungschefs der EU, dass die Menschen in der Ukraine die Freiheit haben müssten, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden. Sinnvolle Verhandlungen seien nur "im Rahmen eines Waffenstillstands oder einer Verringerung der Feindseligkeiten" möglich.

Die EU werde die Ukraine weiterhin unterstützen, außerdem werde sie ihre Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten und neue verhängen. "Eine Ukraine, die in der Lage ist, sich selbst wirksam zu verteidigen, ist integraler Bestandteil jeder künftigen Sicherheitsgarantie", hieß es.

Mehr News
USA-VANCE/BRITAIN
News

Im Video: JD Vance äußert sich zu möglicher Trump-Nachfolge

  • 12.08.2025
  • 15:56 Uhr
Gesuchter Dreifachmörder im Westerwald ist tot
News

Neue Details zur Waffe des Westerwald-Mörders

  • 12.08.2025
  • 15:21 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250812-935-764352
News

Große Brände in Griechenland bedrohen beliebte Urlaubsorte

  • 12.08.2025
  • 14:37 Uhr
Google und die NASA entwickeln einen KI-basierten Medizin-Assistenten, der Astronaut:innen auf einer Mars-Mission helfen soll.
News

Mit Robo-Doc zum Mars: NASA und Google entwickeln KI-Medizin-Assistenten

  • 12.08.2025
  • 14:11 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250812-935-764480
News

"Putin hat bereits aufgerüstet": Kanzleramtschef Frei warnt vor Moskau

  • 12.08.2025
  • 14:07 Uhr
Litauen hält in Erwartung eines russischen Großmanövers eine Militärübung an der Grenze zu Belarus ab.
News

Sorge vor Russen-Manöver: Litauen beginnt Militärübung an Belarus-Grenze

  • 12.08.2025
  • 14:03 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250806-99-672167
News

Russischer Frontdurchbruch im Gebiet Donezk? Ukrainische Armee widerspricht Berichten

  • 12.08.2025
  • 12:35 Uhr
Cem Özdemir - Bündnis 90 / Die Grünen
News

"Altersgrenze bei 16 Jahren": Özdemir will Social-Media-Verbot für Kinder

  • 12.08.2025
  • 12:08 Uhr
Lebensmittel wie Milch und Pasta müssten dem "True Pricing"-Prinzip zufolge wesentlich teurer im Supermarkt verkauft werden.
News

Was Fleisch, Milch und Nudeln eigentlich kosten müssten

  • 12.08.2025
  • 11:58 Uhr
Schwimmdemo gegen Badeverbot in der Spree
News

LIVE: Ab in die Spree – aus Protest! "Mitschwimm-Demo" in Berlin gegen Badeverbot

  • 12.08.2025
  • 11:45 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12