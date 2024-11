Mysteriöse Wolke über Neuseeland: Seltsames Wetter-Phänomen beschäftigt NASA

Satellitenaufnahmen der NASA haben eine ungewöhnliche Wolkenformation über Neuseeland aufgezeichnet. Diese taucht regelmäßig am selben Ort auf.

Das Wichtigste in Kürze In einem Gebiet über Neuseeland taucht immer wieder eine mysteriöse Wolke auf.

Sie ist stets an der gleichen Stelle zu finden.

Die Form der Wolke gleicht einer Mandel oder Linse und könnte mit einem Ufo verwechselt werden.

Neuseeland ist bekannt für seine malerische Landschaft. Daher diente das Land auch schon für etliche Filme als Kulisse, wie beispielsweise die "Herr der Ringe"-Trilogie. Aber nicht nur auf der Leinwand ist dieses Fleckchen Erde atemberaubend. Auch in der Realität ist dort mindestens ein Naturwunder zu bestaunen.

So zeigen Satellitenaufnahmen der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA eine mysteriöse formstabile Wolke über Neuseeland, die einem Ufo ähnelt. Die Wolke, der die Einheimischen den Namen "Taieri Pet" verliehen haben, soll erstmals vor 100 Jahren gesichtet worden sein, schreibt "Travelbook". Seither taucht sie immer wieder am selben Ort auf – bei Dunedin in Otago.

Die Lenticularis-Wolke

Im September veröffentlicht die NASA einen Bericht über die Wolke. Demnach soll es sich um eine sogenannte Lenticularis-Wolke handeln. Diese Wolkenart erscheint glatt, mit gut definierten Rändern.

Diese besonderen Wolken entstünden als Produkt besonderer Wettermuster und geografischer Besonderheiten, so "Travelbook". Gemeint ist hierbei eine Bergkette. Wenn Wind über das Gebirge strömt und eine Art Welle in der Atmosphäre erzeugt, bilden sich diese linsenförmigen Wolken. "Am Scheitelpunkt der Welle kühlt sich die Luft ab und der in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert zu Wolken", beschreibt die NASA das Phänomen.

Wie der Meteorologe John Law vom neuseeländischen MetService beschreibt, strömen in der betroffenen Region in Neuseeland starke Winde aus Nordwesten über die "steil abfallende, flach aufragende Rock and Pillar Range". Dieses Bruchschollengebirge verläuft fast senkrecht zu den vorherrschenden Winden.

"Da sich die Wolke auf dem Kamm dieser Welle bildet, bleibt sie fast stationär am Himmel und wird von den starken Winden geformt, die durch sie hindurch wehen", erklärt Law. Dabei könne die Wolke bis zu 11,5 Kilometer lang werden, schreibt "Blick".

Lenticularwolke – Zeichen für starke Winde

Auch wenn solche Lenticularis-Wolken auf den ersten Blick phänomenal erscheinen, sind sie doch gleichzeitig auch eine Warnung. Denn langgestreckte Wolken in Form von klar begrenzten Linsen oder Mandeln deuten darauf hin, dass es auf den Bergen stürmisch ist, beschreibt die Deutsche Meterologische Gesellschaft (DMG). Sie sind ein Zeichen von Föhn und bergen daher für die Luftfahrt Gefahren in Form von vertikalen Strömungen, starken Turbulenzen und Vereisung. Auch können Lentikularwolken ein Zeichen für bevorstehenden Niederschlag sein.

Im Volksmund werden diese Wolkenarten auch häufig Föhnfische genannt.