Mysteriöser Vorfall in Dresdner Semperoper: 40 Rettungskräfte im Einsatz, Polizei ermittelt

Während eines Konzerts in der Dresdner Semperoper klagten mehrere Besucher und Einsatzkräfte über Atemwegsreizungen und Kreislaufprobleme. Der Rettungsdienst rückte an, doch die Ursache bleibt unklar.

Das Wichtigste in Kürze Mehrere Konzertbesucher:innen erlitten Unwohlsein und Atemwegsreizungen, zwei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch vier Einsatzkräfte zeigten ähnliche Symptome, doch Messungen im Gebäude ergaben keine Hinweise auf Schadstoffe.

Rund 40 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt, während die Ursache weiter rätselhaft bleibt.

Am Dienstagabend (17. Dezember) kam es während eines Konzerts in der Semperoper Dresden zu einem Rettungseinsatz. Mehrere Besucher:innen klagten über Unwohlsein, Kreislaufprobleme und Atemwegsreizungen, woraufhin der Rettungsdienst alarmiert wurde. Drei Betroffene wurden vor Ort behandelt, zwei von ihnen ins Krankenhaus gebracht. Auch vier Einsatzkräfte zeigten später ähnliche Symptome, was zur Anforderung von Feuerwehr-Spezialkräften mit Atemschutz führte.

Die Feuerwehr durchsuchte das Gebäude und führte Messungen durch, konnte jedoch keine Schadstoffe feststellen. Die Ursache des Vorfalls bleibt bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.

Da das Konzert der Sächsischen Staatskapelle unter Dirigent Philippe Herreweghe mit Werken von Haydn und Mozart zu diesem Zeitpunkt bereits beendet war, verließen die Besucher:innen geordnet den Saal. Eine Evakuierung war nicht nötig, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Zuschauer war laut Polizei bewusstlos und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Die betroffenen Einsatzkräfte wurden von einem Arzt untersucht.

