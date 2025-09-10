Anzeige
Neue Erkenntnisse

Warum Eis wirklich glatt ist – Studie widerlegt 200 Jahre alte Theorie

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 19:16 Uhr
  • Benedict Hottner
Auf dickem Eis lässt sich so einiges erleben. Doch warum ist Eis überhaupt so rutschig?
Auf dickem Eis lässt sich so einiges erleben. Doch warum ist Eis überhaupt so rutschig?© REUTERS/Denis Balibouse

Warum ist Eis so rutschig? Fast zwei Jahrhunderte lang glaubten Wissenschaftler:innen, dass Druck und Reibung das Eis schmelzen lassen. Eine neue Forschung aus dem Saarland zeigt nun: Ganz andere physikalische Kräfte sind verantwortlich.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Lange Zeit waren sich Forscher:innen sicher, den Grund für rutschiges Eis zu kennen.

  • Doch nun gibt es eine neue Theorie, die alte Annahmen widerlegt.

  • Das Forscherteam widerlegt außerdem eine weitere Annahme.

Seit fast 200 Jahren galt als gesichert: Eis wird rutschig, weil Druck oder Reibung die Oberfläche zum Schmelzen bringen. Doch eine aktuelle Studie von Physiker:innen der Universität des Saarlandes stellt diese Erklärung auf den Kopf. Die Ergebnisse wurden in den "Physical Review Journals" veröffentlicht.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

"Es zeigt sich, dass weder Druck noch Reibung eine besonders bedeutende Rolle bei der Bildung der dünnen Flüssigkeitsschicht auf Eis spielen", erklärt Martin Müser, Leiter des Forschungsteams, in einer Mitteilung der Universität.

Anzeige
Anzeige

Jahrhunderte alte Theorie widerlegt

Tatsächlich entstehen die glatten Oberflächen durch Wechselwirkungen zwischen molekularen Dipolen, also winzigen elektrischen Ladungen, im Eis und in den Kontaktflächen, etwa einer Schuhsohle. Treffen diese aufeinander, gerät die feste Struktur des Eises ins Wanken. Das Ergebnis: Eine dünne, fast flüssige Schicht entsteht – und genau die sorgt für das gefährliche Ausrutschen.

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Das Team widerlegte außerdem ein weiteres Missverständnis: Bislang gingen Forscher:innen davon aus, dass Skifahren bei Temperaturen unter minus 40 Grad Celsius unmöglich sei, weil sich keine Flüssigkeitsschicht bilden könne. "Auch das ist falsch", sagt Müser.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die Dipol-Wechselwirkungen bleiben auch bei tiefsten Temperaturen aktiv – sogar in der Nähe des absoluten Nullpunkts bei minus 273,15 Grad Celsius. Allerdings ist die Flüssigkeitsschicht dort so zäh, dass sie kaum noch als Wasser erkennbar ist. Skifahren wäre dann praktisch unmöglich – die Schicht existiert jedoch trotzdem.

  • Verwendete Quellen:
  • Physical Review Journals: "Cold Self-Lubrication of Sliding Ice"
  • Universität des Saarlandes: "Why we slip on ice: Physicists challenge centuries-old assumptions"
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 15:45

  • 10:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-911-020022
News

Newsticker: Pistorius sieht NATO-Provokation - Moskau: Keine Ziele in Polen anvisiert

  • 10.09.2025
  • 17:13 Uhr
Polizei
News

Supermarkt-Mitarbeiter stirbt in Bad Rodach in Kühlkammer: Todesursache bleibt unklar

  • 10.09.2025
  • 16:53 Uhr
USA-TRUMP/
News

Neues Epstein-Dokument: Bereitet dieses Foto jetzt Trump Kopfschmerzen?

  • 10.09.2025
  • 16:51 Uhr
WM-Pokal
News

Vorverkauf für WM-Tickets startet: Was Fußball-Fans beachten sollten

  • 10.09.2025
  • 16:25 Uhr
Germany Politics
News

Nina Warken reagiert auf Vorschlag: "Basistarife" für Kassenpatienten?

  • 10.09.2025
  • 15:49 Uhr
Israel/Soldat
News

Hat ein Münchner Kriegsverbrechen im Gazastreifen begangen?

  • 10.09.2025
  • 15:29 Uhr
EU-STATEOFUNION/
News

Plötzlich wird von der Leyen emotional – Ukrainer rührt EU-Parlament

  • 10.09.2025
  • 15:01 Uhr
US-Präsident Trump
News

"Hitler unserer Zeit": Aktivistinnen bepöbeln Trump bei Restaurantbesuch

  • 10.09.2025
  • 14:15 Uhr
Vermisstenfall Maddie McCann
News

Verdächtiger im Fall Maddie McCann: Warum wird Christian B. jetzt aus dem Gefängnis entlassen?

  • 10.09.2025
  • 14:14 Uhr
Deutscher Fernsehpreis
News

Große Fernseh-Gala: Wer erhält den Deutschen Fernsehpreis 2025?

  • 10.09.2025
  • 13:56 Uhr