Olympia: Deutsche Basketballer spielen gegen Brasilien

Bei den olympischen Spielen in Frankreich kommt es erneut zum Duell der deutschen Basketball-Nationalmannschaft mit Brasilien. Die Südamerikaner setzten sich im Finale des Qualifikationsturniers gegen Gastgeber Lettland durch.

Anzeige

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bekommt es beim olympischen Turnier in Lille und Paris mit Brasilien zu tun. Die Südamerikaner setzten sich im Finale ihres Qualifikationsturniers in Riga mit 94:69 (49:33) gegen Gastgeber Lettland durch und sicherten sich damit ihr Olympia-Ticket. Die Partie gegen Deutschland findet am 30. Juli (21 Uhr) in Lille statt. Es ist das zweite Vorrundenspiel für Kapitän Dennis Schröder und seine Weltmeister.

Auf dem Weg zu Olympia 2021 in Tokio gewann Deutschland in Split gegen Brasilien und sicherte sich im Qualifikationsturnier ein Ticket für die Sommerspiele.

Im Video: Der nächste Deutsche im Team - Orlando Magic draften Tristan da Silva

Gastgeber Lettland galt als Favorit

Die Letten galten bei dem Turnier von Riga eigentlich als Favorit. Bei der WM 2023 hatten sie Deutschland bereits ein eng umkämpftes Duell im Viertelfinale geliefert. Deutschland gewann zwar mit 81:79, wäre aber mit dem letzten Wurf beinahe vorzeitig ausgeschieden. Die weiteren Teams in der Gruppe sind Olympia-Gastgeber Frankreich sowie Japan.

Gegen Frankreich um NBA-Supertalent Victor Wembanyama verlor das deutsche Team am Samstag in Köln mit 66:90. Am Montag (21 Uhr/ProSiebenMAXX) gibt es in Montpellier einen weiteren Vergleich der beiden Medaillenanwärter.

Anzeige