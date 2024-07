Olympia 2024: Sommerspiele in Paris offiziell eröffnet

Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris erlebten Hunderttausende Zuschauer:innen ein Spektakel der Extraklasse. Neben Carl Lewis oder Boris Becker tummelten sich auch US-Pop-Größen wie Kelly Clarkson an der Seine.

Unter grauen Regenwolken hat in Paris am 26. Juli die Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele begonnen. Die laut Plan drei Stunden und 45 Minuten dauernde Show ist die erste Eröffnungszeremonie von Sommerspielen, die außerhalb eines Stadions stattfindet. Stattdessen legen 6.800 Athlet:innen auf insgesamt 85 Booten eine sechs Kilometer lange Strecke auf der Seine zurück, die am Eiffelturm endet.

Die deutsche Mannschaft ist auf dem dritten Boot unterwegs, zusammen mit Afghanistan, Südafrika, Albanien und Algerien. Judoka Anna-Maria Wagner und Basketballer Dennis Schröder tragen die deutsche Fahne. Als Erste präsentieren sich traditionell die Sportler:innen aus Griechenland, danach folgt ein Boot mit dem olympischen Flüchtlingsteam.

Im Video: Eröffnung der Olympischen Spiele - Paris feiert auf der Seine

Mehr als 300.000 Zuschauer:innen

Auf den Tribünen entlang der Seine verfolgen etwa 320.000 Zuschauer:innen das Spektakel. Unter ihnen Olympia-Ikone Carl Lewis, Boris Becker sowie die Popstars Kelly Clarkson und Ariana Grande. Für eine nie dagewesene Atmosphäre sorgen 2.000 Künstler:innen entlang der Route, unter ihnen sollen Spekulationen zufolge die Superstars Lady Gaga und Céline Dion sein.

Nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) nehmen rund 150 deutsche Athlet:innen und etwa 100 Trainer:innen, Betreuer:innen und Offizielle an der Eröffnungsfeier teil. Sie kommen aus den Sportarten Badminton, Basketball (3x3 und Halle), Beach-Volleyball, Bogenschießen, Fechten, Handball, Hockey, Judo, Kanu-Slalom, Leichtathletik, Reitsport, Segeln, Tennis, Turnen (Trampolin) und Wasserspringen.

Präsident Macron eröffnet Spiele

Eröffnet werden die Spiele am späten Abend von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Zuvor hält der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, eine kurze Rede. Schließlich wird das olympische Feuer entzündet. Wem diese Ehre zuteilwird, ist wie üblich ein gut gehütetes Geheimnis.