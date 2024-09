Nicht das erste Mal gab es Probleme mit der Achterbahn Blue Fire im Europa-Park Rust. Doch die Bahn ist schon wieder normal in Betrieb.

Bei dem Vorfall im Europa-Park bei Rust (Baden-Württemberg) mussten die Fahrgäste insgesamt 40 Minuten in der Achterbahn Blue Fire ausharren.

Das war passiert

Die Bahn war am Mittwoch (11. September) vor dem ersten Anstieg seitlich geneigt stehen geblieben. Insgesamt 20 Personen seien betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Parks. Noch am Nachmittag sei die Bahn wieder in Betrieb genommen worden. "Das Problem ist gelöst." Der Zug sei sorgfältig analysiert worden. Ein für den Magnetstart benötigtes Kleinteil sei geschwächt gewesen und musste ausgetauscht werden.

"Ein Zug der Achterbahn konnte gegen 13 Uhr aufgrund zu geringer Energie beim Launch den ersten Anstieg nicht überwinden und kam dort zum Stillstand", sagte der Sprecher am Mittwoch. Der Zug konnte demnach planmäßig zurückgefahren werden, sodass die Gäste die Bahn am Boden verlassen konnten. "Es kam zu keiner Zeit zu einer gefährlichen Situation. Die Sicherheit und das Wohl der Gäste stehen für den Europa-Park jederzeit an erster Stelle."

Die ist nicht der erste Vorfall mit der Achterbahn. Die Blue Fire hatte bereits im April eine Kurve nicht geschafft und war viermal wieder zurückgerollt. Eine Sprecherin des Parks sprach damals von einem sogenannten Rollback ("Zurückrollen"). Damals wurden technische Gründe ausgemacht. Die Achterbahn rollte zweimal mit Fahrgästen zurück. Danach gab es zwei Versuche ohne Fahrgäste. Der Fehler wurde repariert, hieß es.

Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark.