Panzer gegen Putin: Polen rüstet wegen Bedrohung aus Russland massiv auf

Warschau wehrt sich gegen die zunehmende Bedrohung durch Russland. Eine weitere Lieferung moderner US-Kampfpanzer ist jetzt eingetroffen.

Der Ukraine-Krieg ist in Polen greifbarer als in Deutschland. Die Bedrohung durch Russland wird in Warschau als noch größer als in Berlin empfunden. Doch unser östlicher Nachbarstaat rüstet sich gegen mögliche Angriffe durch Kremlherrscher Wladimir Putin.

Die polnischen Streitkräfte werden bereits seit Jahren massiv ausgebaut, jetzt ist wieder eine große Waffenlieferung aus den USA eingetroffen. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz zeigte auf dem Portal X Fotos neuer Abrams-Kampfpanzer, die am Samstag (18. Januar) in Polen, vermutlich in Danzig, eingetroffen sind, wie "Merkur.de" berichtet. Dem ukrainischen Online-Portal "Defence Express" zufolge handelte es sich um eine Charge von 28 nachgerüsteten M1A2 SEPv3 für zwei polnische Panzer-Kompanien. Polen hatte im April 2022 insgesamt 250 Abrams-Panzer M1A2 SEPv3 im Wert von 4,75 Milliarden US-Dollar bestellt. Nun wurden die ersten Abrams übergeben.

Abrams-Panzer aus den USA kommen in Polen an

Die Lieferung der kompletten Anzahl M1A2 SEPv3 soll bis Ende 2026 abgewickelt sein, wie "Defence Express" berichtet. Zwischen Juni 2023, November 2023 sowie Januar und Juni 2024 hatte die polnische Armee bereits in vier Lieferungen 116 gebrauchte Abrams-Panzer M1A1FEP aus den USA erhalten, hieß es. Die US-Panzer sollen auch Ersatz für rund 250 T-72-Panzer aus früherer sowjetischer Produktion sein, die an die Ukraine übergeben wurden.

Auch "Apache"-Helikopter und "K2"-Panzer

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hält Polen somit am hohen Tempo seiner Aufrüstung fest. Laut "Merkur.de" hatte Warschau im Sommer 2023 schon etwa 96 hochmoderne AH-64E "Apache"-Kampfhubschrauber aus den USA bestellt. Daneben wurden im Februar 2023 knapp 500 Himars-Mehrfach-Raketenwerfer - ebenfalls aus US-Produktion - geordert. Bereits im Sommer 2022 , also wenige Monate nach Putins Einmarsch in der Ukraine, kaufte Polen 1.000 Kampfpanzer "K2" sowie 672 selbstfahrende Panzerhaubitzen "K9" in Südkorea.

Polen kommt Trumps NATO-Ziel sehr nah

Bislang gilt innerhalb der NATO, dass die Mitgliedstaaten jeweils mindestens zwei Prozent ihres BIP für die Verteidigung ausgeben sollen. US-Präsident Donald Trump hatte noch vor seiner Amtseinführung gefordert, dass die Alliierten künftig fünf Prozent ausgeben sollten. Für Deutschland und viele andere würde dies bedeuten, dass sie ihre Verteidigungsausgaben mehr als verdoppeln müssten. Polen hatte sich zuletzt hinter die Forderung von Trump gestellt. Warschau gab 2024 geschätzt 4,2 Prozent seines BIP für Verteidigung aus - ein Spitzenwert in der EU und NATO.