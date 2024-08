Polizeieinsatz in Fulda: Schreckschusswaffe nach Streit abgefeuert

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben in Fulda einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten den Vorfall am späten Nachmittag gemeldet. Zuvor war es nach bisherigen Ermittlungen zu einem Streit zwischen vier Männern und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf auch die Schüsse fielen.