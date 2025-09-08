+++ BREAKING NEWS +++

"Polizeiruf"-Schauspieler Horst Krause verstorben

Mit 83 Jahren

"Polizeiruf"-Schauspieler Horst Krause verstorben

  • Veröffentlicht: 08.09.2025
  • 10:36 Uhr
  • Christopher Schmitt
Horst Krause spielte in "Polizeiruf 110" einen Dorfpolizisten.
Horst Krause spielte in "Polizeiruf 110" einen Dorfpolizisten.© Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Über Jahrzehnte zählte Horst Krause zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Nun ist der Schauspieler, der vor allem aus "Polizeiruf 110" bekannt war, mit 83 Jahren verstorben.

Aus dem deutschen Film und TV war er über Jahrzehnte nicht wegzudenken: Horst Krause ist verstorben, dies bestätigte lebensnah-Bestattungen in einer Pressemitteilung. Er wurde 83 Jahre alt. Einem größeren Publikum war er vor allem aufgrund seiner Rolle in der ARD-Krimireihe "Polizeiruf 110" bekannt - dort verkörperte Krause einen liebenswerten Dorfpolizisten.

Mehr in Kürze.

  • Verwendete Quellen
  • Pressemitteilung lebensnah-Bestattungen: Der Schauspieler Horst Krause ist am 05.09.2025 im Alter von 83 Jahren verstorben
