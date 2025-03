Für PR-Auftritt für Tesla: Trumps persönliche Notizen enthüllt - das verraten sie

Donald Trump hat am Dienstag im Garten des Weißen Hauses eine kuriose Verkaufsshow für Tesla inszeniert. Jetzt sorgen Aufnahmen seiner persönlichen Notizen zu der PR-Aktion für Wirbel.

Noch vor wenigen Jahren war Donald Trump kein Freund von Elektroautos. Einige Hundert Millionen Euro Spendengelder von Tesla-Chef Elon Musk später hat sich die Meinung des US-Präsidenten diesbezüglich aber offenbar geändert. Das geht inzwischen sogar so weit, dass der mächtigste Mann der Welt auf dem Rasen des Weißen Hauses eine PR-Aktion für den schwächelnden E-Auto-Giganten abliefert. Dort saß er zusammen mit Musk in einem roten Tesla und lobte die Vorzüge des Fahrzeuges in höchsten Tönen.

Trumps Spickzettel deutlich zu erkennen

Vor dem Event schrieb Trump auf Truth Social, dass er eines der Elektrofahrzeuge von Tesla kaufen wolle, um seine Unterstützung für Musk zu zeigen. Bei einer Medienveranstaltung am Dienstagnachmittag zeigte sich Trump neben einem roten Model S und äußerte: "Das ist wunderschön." Er fügte hinzu, dass er einen Scheck für das Auto ausstellen würde, das etwa 80.000 Dollar kostet. Zudem kündigte Trump an, seiner 17-jährigen Enkelin Kai einen Cybertruck zu schenken, ein weiteres Tesla-Fahrzeug mit einem Startpreis von fast 80.000 Dollar.

Ein Fotograf hat zu Trumps Verkaufsshow einen interessanten Schnappschuss des US-Präsidenten gemacht: Auf dem Bild waren zu Trumps Rede dessen handschriftliche Notizen deutlich sichtbar. Und diese lesen sich fast wie zu einem Verkaufsgespräch für einen Tesla - mit detaillierten Preisen. "Teslas können für nur 299 Dollar/Monat oder 35.000 Dollar gekauft werden", heißt es darin unter anderem.

Derartige PR kann Tesla aktuell dringend gebrauchen. Seit dem Amtsantritt von Trump hat der Börsenkurs von Tesla einen deutlichen Einbruch erlebt. Am Dienstag notierte die Tesla-Aktie bei nur noch 230,38 Dollar. Das ist 55 Prozent tiefer als von seinem Rekord im Dezember. Ein wesentlicher Faktor für den Einbruch des Tesla-Börsenkurses ist die drastisch gesunkene Nachfrage in Europa und Deutschland.

Absatz von Tesla bricht deutlich ein

Diese Märkte waren zuvor wichtige Wachstumstreiber für Tesla, doch die Unterstützung von Musk für Trump und rechtsextremistische Bewegungen in Europa hat viele potenzielle Kunden abgeschreckt. Die politische Haltung von Musk hat zu einem Imageverlust geführt, der sich negativ auf die Verkaufszahlen und das Vertrauen der Verbraucher ausgewirkt hat. Allein in Deutschland gingen die Verkäufe im Februar im Vorjahresvergleich um 70 Prozent zurück. Europaweit verzeichnete Tesla einen Absatzrückgang von 45 Prozent - während der gesamte E-Automarkt um 37 Prozent zulegte.

Darüber hinaus haben die Massenentlassungen, die Musk als Chef der Doge-Behörde durchgeführt hat, das Vertrauen in seine Führungsqualitäten weiter erschüttert. Diese Entlassungen wurden von vielen als rücksichtslos und unüberlegt angesehen, was zu einer weiteren Verschlechterung des Unternehmensimages beigetragen hat. Die Unsicherheit über die Zukunft von Tesla und die Stabilität seiner Führung hat Investoren verunsichert und den Aktienkurs weiter belastet. Ob Trumps PR-Kampagne dem Ansehen des Unternehmens hilft oder weiter schadet, wird sich zeigen.