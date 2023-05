UN-Generalsekretär Guterres: Pressefreiheit weltweit unter Beschuss

Der Tag der Pressefreiheit wird 30 Jahre alt. Einen Grund zum Feiern gibt es dennoch nicht.

Das Wichtigste in Kürze Am 3. Mai ist der "Welttag der Pressefreiheit".

Dieser wurde 1993 ins Leben gerufen und jährt sich nun zum 30. Mal.

Dennoch sind in rund 70 Prozent der Länder der Welt die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende problematisch.

Auf Vorschlag der UNESCO im Jahr 1993 wurde durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) der 3. Mai zum "Welttag der Pressefreiheit" erklärt. 1994 gab es daraufhin den ersten Welttag der Pressefreiheit.

Im Video: Kreml hält Spionagevorwürfe gegen US-Journalisten für bewiesen

António Guterres verteidigt Pressefreiheit

Die Bedeutung der Pressefreiheit als Basis für Demokratie und Gerechtigkeit hob auch UN-Generalsekretär António Guterres hervor und betonte: "Sie repräsentiert den Lebensnerv der Menschenrechte. Aber in jedem Winkel der Welt ist die Pressefreiheit Angriffen ausgesetzt."

So lieferen eine freie Berichterstattung die nötigen Fakten, um sich Meinungen zu bilden und die Mächtigen mit der Wahrheit zu konfrontieren, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und beruft sich dabei auch eine Erklärung von Guterres zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am Mittwoch (3. Mai).

Hört auf, Journalisten dafür festzunehmen und zu inhaftieren, weil sie ihren Job machen. UN-Generalsekretär António Guterres

Der UN-Generalsekretär forderte die Staatengemeinschaft auf: "Hört auf, Journalisten dafür festzunehmen und zu inhaftieren, weil sie ihren Job machen" und beklagte, dass Journalist:innen direkt zur Zielscheibe von Angriffen würden, während sie versuchten, ihrer Arbeit nachzugehen. Nach Angaben von Guterres und dem "Komitee zum Schutz von Journalisten" seien im Jahr 2022 mindestens 67 Menschen getötet worden.

Dies bestätigt auch "Reporter ohne Grenzen" (RSF), die jedes Jahr die "Rangliste der Pressefreiheit" veröffentlichen. So seien – ähnlich wie im Vorjahr – die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende in rund 70 Prozent der Länder weltweit nicht unproblematisch. Dabei sei das größte Problem die Sicherheitslage für Journalist:innen, da sie auf Demonstrationen angegriffen würden, in bewaffneten Konflikten ums Leben kämen, gezielt ermordet, willkürlich festgenommen oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt würden.

Tadschikistan, Indien und die Türkei seien sogar in die schlechteste Kategorie "sehr ernst" im Jahr 2022 abgerutscht. Auch Deutschland sei im Ranking um fünf Plätze auf Rang 21 abgestiegen. Grund hierfür sei die weiter wachsende Gewalt gegen Journalist:innen und Medien. So verzeichnete RSF im letzten Jahr 103 physische Angriffe – den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, wie es auf der Internetpräsenz heißt.

Zum siebten Mal in Folge belegte Norwegen den ersten Platz im Ranking, gefolgt von Irland und Dänemark.

Die letzten Plätze belegen asiatische Regime. Vietnam liegt auf Platz 178, China auf Platz 179 und Nordkorea auf Platz 180.

"Rangliste der Pressefreiheit 2023"

1 Norwegen

2 Irland

3 Dänemark

4 Schweden

5 Finnland

6 Niederlande

7 Litauen

8 Estland

9 Portugal

10 Timor-Lesten

11 Liechtenstein

12 Schweiz

14 Neuseeland

14 Tschechische Republik

15 Kanada

16 Lettland

17 Slowakeien

18 Inseln

19 Samoa

20 Luxemburg

21 Deutschland

22 Namibia

23 Costa Rica

24 Frankreich

25 Südafrika

26 Vereinigtes Königreich

27 Australien

28 Moldawien

29 Österreich

30 Millionen Trinidad und Tobago

31 Belgien

32 Jamaika

33 Cabo Verde

34 Seychellen

35 Taiwan

36 Spanien

37 Andorra

38 Nordmazedonien

39 Montenegro

40 Argentinien

41 Italien

42 Kroatien

43 Dominikanische Republik

44 Tonga

45 USA

46 Gambia

47 Südkorea

48 Suriname

49 Armenien

50 Slowenien

51 Belize

52 Uruguay

53 Rumänien

54 Côte d'Ivoire

55 Zypern

56 Kosovo

57 Polen

58 Burkina Faso

59 Papua-Neuguinea

60 Guyana

61 Niger

62 Ghana

63 Mauritius

64 Bosnien und Herzegowina

65 Botswana

66 Liberia

67 Lesotho

68 Japan

69 Panama

70 Togo

71 Bulgarien

72 Ungarn

73 Malaysia

74 Sierra Leone

75 Komoren

76 Nordzypern

77 Georgien

78 Guinea-Bissau

79 Ukraine

80 Ecuador

81 Republik Kongo

82 Malawi

83 Chile

84 Malta

85 Guinea

86 Mauretanien

87 Sambia

88 Mongolei

89 Fidschi

90 Bhutan

91 Serbien

92 Brasilien

93 OECS

94 Gabun

95 Nepal

96 Albanien

97 Israel

98 Zentralafrikanische Republik

99 Haiti

100 Malediven

101 Madagaskar

102 Mosambik

103 Paraguay

104 Senegal

105 Katar

106 Thailand

107 Griechenland

108 Indonesien

109 Tschad

110 Peru

111 Eswatini

112 Benin

113 Mali

114 Burundi

115 Salvador

116 Kenia

117 Bolivien

118 Südsudan

119 Libanon

120 Äquatorialguinea

121 Tunesien

122 Kirgistan

123 Nigeria

124 Demokratische Republik Kongo

125 Angola

126 Simbabwe

127 Guatemala

128 Mexiko

129 Singapur

130 Äthiopien

131 Ruanda

132 Philippinen

133 Uganda

134 Kasachstan

135 Sri Lanka

136 Algerien

137 Usbekistan

138 Kamerun

139 Kolumbien

140 Hongkong

141 Somalia

142 Brunei

143 Tansania

144 Marokko / Westsahara

145 Vereinigte Arabische Emirate

146 Jordanien

147 Kambodscha

148 Sudan

149 Libyen

150 Pakistan

151 Aserbaidschan

152 Afghanistan

153 Tadschikistan

154 Kuwait

155 Oman

156 Palästinensische Gebiete

157 Belarus

158 Nicaragua

159 Venezuela

160 Laos

161 Indien

162 Dschibuti

163 Bangladesch

164 Russland

165 Türkei

166 Ägypten

167 Irak

168 Jemen

169 Honduras

170 Saudi-Arabien

171 Bahrain

172 Kuba

173 Myanmar

174 Eritrea

175 Syrien

176 Turkmenistan

177 Iran

178 Vietnam

179 China

180 Nordkorea

Plätze 1 bis 8: gute Lage

Plätze 9 bis 52: zufrieden stellende Lage

Plätze 53 bis 107: erkennbare Probleme

Plätze 108 bis 149: schwierige Lage

Plätze 150 bis 180: sehr ernste Lage