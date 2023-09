Prinz Harry in Düsseldorf: Meghan kommt nächste Woche nach

Prinz Harry ist anlässlich der von ihm gegründeten Invictus Games eine Woche in Düsseldorf zu Gast. Herzogin Meghan wird ebenfalls zu der Sportveranstaltung erwartet, bei der kriegsversehrte oder traumatisierte Soldat:innen und Rettungskräfte aus aller Welt gegeneinander antreten.

Das Wichtigste in Kürze Die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games sind am Samstag (9. September) in Düsseldorf eröffnet worden.

Die paralympischen Spiele finden zum ersten Mal in Deutschland statt.

Es ist die 6. Ausgabe dieser internationalen Sportveranstaltung.

Mit dem Einlaufen der nationalen Mannschaftsteams hat am Samstagabend (9. September) in Düsseldorf die Eröffnungszeremonie der Invictus Games begonnen. Besonders viel Beifall brandete auf, als die Sportler:innen der Ukraine einzogen. Die Zuschauer:innen in der Merkur Spiel-Arena erhoben sich von den Plätzen. Die Ukraine setzt sich seit eineinhalb Jahren gegen den Angriffskrieg Russlands zur Wehr. Düsseldorf ist der erste Austragungsort in Deutschland. Prinz Harry will an den Folgetagen die Spiele verfolgen. Im Laufe der kommenden Woche soll auch seine Frau Meghan nach Düsseldorf kommen.

Prinz Harry ist selbst Kriegsveteran

Die von Prinz Harry begründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldat:innen sind für eine Woche in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu Gast. Harry, der selbst ein Veteran der britischen Streitkräfte ist, hatte die Invictus Games 2014 gegründet, um verletzten Militärs über den Sport und die damit verbundene Anerkennung einen Weg zurück ins Leben zu erleichtern. Am Samstagnachmittag hatte sich der Sohn von König Charles III. gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zunächst ins Goldene Buch der Stadt Düsseldorf eingetragen.

Im Video: Prinz Harry und König Charles III.: Gibt es doch kein Versöhnungstreffen?

Mehr als 500 Teilnehmer:innen aus 21 Ländern treten während des Festivals in zehn Disziplinen an. Außerdem reisten über 1000 Familienangehörige und Betreuer:innen an. Unter den Teams von fünf Kontinenten ist auch eine Mannschaft aus der Ukraine. Die Wettkämpfe beginnen am Sonntag mit den Sportarten Leichtathletik, Bankdrücken und Rollstuhl-Rugby. An den Folgetagen stehen außerdem auch Bogenschießen, Indoor-Rudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Radfahren und Rollstuhl-Basketball an. Tischtennis ist mit Bezug zu Düsseldorf erstmals im Programm.

Das deutsche Team umfasst 31 Männer und sieben Frauen, die zumeist aktive oder ehemalige Soldat:innen der Bundeswehr sind. Sie haben im Einsatz oder bei Unfällen seelische oder körperliche Verletzungen erlitten. Wie einige von ihnen im Vorfeld der Invictus Games deutlich machten, geht es ihnen vor allem um die Rückkehr ins normale Leben und eine größere Aufmerksamkeit für versehrte Soldat:innen auch in Deutschland. Dem deutschen Team gehören erstmals auch zwei Frauen und zwei Männer von Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr an.

Prinz Harry feiert seinen Geburtstag in Düsseldorf

Noch während der Invictus Games wird Prinz Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan im Einsatz war, am Freitag (15. September) 39 Jahre alt. Begegnungen mit Schwerverletzten sollen damals entscheidend dazu beigetragen haben, dass Harry die Spiele mit initiierte. Mit seiner Frau Meghan wird der Herzog von Sussex an der Abschlussveranstaltung am kommenden Samstag (16. September) teilnehmen, bei der unter anderem Pop-Star Rita Ora auftreten wird. Die Abschlussrede hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am 17. September ist ein Treffen von Prinz Harry mit seinem Vater, König Charles III., in London geplant.

Die Veranstalter rechnen für die Invictus Games in Düsseldorf inklusive der Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen mit insgesamt etwa 100 000 Zuschauer:innen. Nach Angaben der Bundesregierung sind für die Spiele im Verteidigungshaushalt 40 Millionen Euro bereitgestellt.