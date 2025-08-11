Anzeige
Russlands Angriffskrieg

Gespräche über ukrainische Gebiete? Für NATO-Chef Rutte wohl unvermeidbar

  • Veröffentlicht: 11.08.2025
  • 10:41 Uhr
  • dpa
NATO-Generalsekretär Rutte sieht Putins Treffen mit Trump als Test, wie ernst es Russlands Präsidenten mit einem Frieden in der Ukraine ist.
NATO-Generalsekretär Rutte sieht Putins Treffen mit Trump als Test, wie ernst es Russlands Präsidenten mit einem Frieden in der Ukraine ist.© Soeren Stache/dpa

Vor dem Treffen von Trump und Putin in Alaska hat sich NATO-Chef Mark Rutte zu möglichen Gesprächen über ukrainische Gebiete geäußert. In Friedensverhandlungen seien diese wohl nicht zu vermeiden.

Anzeige

Nach Ansicht von NATO-Generalsekretär Mark Rutte wird sich bei künftigen Verhandlungen über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg kaum vermeiden lassen, auch über die Zukunft der von Russland kontrollierten ukrainischen Gebiete zu sprechen.

"Wir müssen im Moment zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliert", sagte Rutte dem US-Sender ABC News. Nach einer Waffenruhe werde sich die Frage stellen, wie es in territorialen Fragen und mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine weitergehe. Zugleich betonte der NATO-Chef, die Ukraine sei ein souveräner Staat, der seine geopolitische Zukunft selbst bestimme.

Auch in den News:

In territorialen Fragen sei es wichtig, zwischen einer "de facto" und einer "de jure" Anerkennung zu unterscheiden, sagte Rutte. Eine mögliche Einigung könne etwa festhalten, dass Russland faktisch bestimmte Gebiete kontrolliere, ohne dass diese Kontrolle rechtlich akzeptiert würde. Als Beispiel verwies er auf die jahrzehntelange Haltung des Westens zur sowjetischen Besetzung der baltischen Staaten.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Trump trifft Putin am Freitag in Alaska

An diesem Freitag (15. August) will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln.

Rutte lobte Trumps Bemühungen und sprach von einem Test, wie ernst es Putin mit einem Ende des Kriegs sei. Das Treffen könne ein wichtiger Schritt hin zu umfassenden Verhandlungen sein, sagte Rutte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bislang keine Einladung nach Alaska bekommen. Er befürchtet ebenso wie westliche Partner, dass dort Entscheidungen über die Ukraine hinweg getroffen werden könnten. Selenskyj unterstrich zuletzt indirekt, dass er einen von Trump ins Spiel gebrachten Gebietstausch nicht akzeptieren werde.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Cranger Kirmes in Herne offiziell eröffnet
News

Unfall auf Cranger Kirmes in Herne: Gondelabdeckung fällt auf Besucher

  • 11.08.2025
  • 11:40 Uhr
Menschen protestieren gegen die neue chinesische "Super-Botschaft", die am Royal Mint Court in London entstehen soll.
News

Pläne für Chinas "Super-Botschaft" in London stoßen auf Kritik

  • 11.08.2025
  • 11:26 Uhr
Obdachlose in Washington
News

"Müssen wegziehen, sofort": Trump will Obdachlose aus Washington verbannen

  • 11.08.2025
  • 11:17 Uhr
PK Anthony Albanese
News

Nächstes westliches Land: Auch Australien will Palästinenserstaat anerkennen

  • 11.08.2025
  • 11:17 Uhr
Wladimir Putin
News

Trotz Haftbefehl trifft Putin Trump in Alaska: Wohin kann er reisen, ohne verhaftet zu werden?

  • 11.08.2025
  • 10:20 Uhr
Bundestagspräsidentin Klöckner setzt künftig auch auf TikTok
News

Bundestag bald auf TikTok vertreten? Klöckner will ran an die "digitale Theke"

  • 11.08.2025
  • 09:30 Uhr
Erdbeben in der Türkei
News

Erdbeben in der West-Türkei - 237 Nachbeben registriert

  • 11.08.2025
  • 09:16 Uhr
Sonne, Mond und Sterne im April
News

Sternschnuppen-Schauer erreicht Höhepunkt - wo sich das Hinschauen lohnt

  • 11.08.2025
  • 04:03 Uhr
Britain Vance Visit
News

Trump-Vize Vance bestätigt Ende der Ukraine-Finanzierungen

  • 10.08.2025
  • 22:03 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250810-935-761710
News

Netanjahu zu Waffenstopp: Merz beugt sich öffentlichem Druck

  • 10.08.2025
  • 21:31 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 16:30

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 19:45

  • 25:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 18:30
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 18:30

  • 12:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 15:45

  • 10:56 Min
  • Ab 12