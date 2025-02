In der Nacht auf Mittwoch hat ein Lichtschweif am Himmel für Aufsehen gesorgt. Das Weltraumkommando der Bundeswehr hat eine Erklärung.

Das Wichtigste in Kürze In der Nacht auf Mittwoch erschienen merkwürdige Lichter am Himmel.

Es handelte sich um einen unkontrollierten Wiedereintritt einer Raketenstufe in die Atmosphäre.

Die Trümmerteile stellen keine Gefahr für Deutschland dar.

Verglühende Teile einer Raketenstufe – eine solche treibt für eine bestimmte Zeit eine Rakete an – sind in der Nacht auf Mittwoch (19.02.) über Deutschland zu sehen gewesen. Wie das Weltraumkommando der Bundeswehr mitteilte, habe es sich um die Stufe einer Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX gehandelt. Diese trat demnach unkontrolliert in die Erdatmosphäre ein. Hansjürgen Köhler von der UFO-Meldestelle CENAP berichtete unter Berufung auf Anrufer:innen, die Himmelserscheinung sei teils fast zwei Minuten lang zu sehen gewesen. Die beeindruckenden Bilder dazu gibt's im Video:

Derzeit lässt das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk alle paar Tage Falcon-9-Raketen starten. Bei der Falcon 9 wird die erste Raketenstufe wieder gelandet. Die zweite Raketenstufe verglüht in der Atmosphäre. Bis diese wieder in die Erdatmosphäre eintritt, kann einige Zeit vergehen, auch Wochen.

Raketenstufen können überall verglühen

Nach Angaben des Weltraumkommandos der Bundeswehr können diese Raketenstufen über allen möglichen Orten der Welt verglühen – häufig passiere das über dem Meer und werde deswegen kaum bemerkt. Die in der Nacht sichtbare Raketenstufe sei irgendwo über Nordirland oder Großbritannien in die Atmosphäre eingetreten, und deswegen auch von Deutschland aus sichtbar gewesen. Das Weltraumkommando der Bundeswehr weiter:

Es ist sehr, sehr selten, dass etwas den Wiedereintritt und das Verglühen übersteht. Weltraumkommando der Bundeswehr

Deswegen komme es auch so gut wie nie vor, dass solche Raketenteile auf der Erde einschlügen. Es sei nun auch nicht zu erwarten, dass alle paar Tage so ein Schauspiel am Himmel über Deutschland auftrete, denn meistens kämen die Raketenteile eben woanders runter.

Gefahr für Deutschland?

Die Trümmerteile seien in einer Höhe von 80 bis 100 Kilometern über Deutschland geflogen, hieß es vom Weltraumkommando weiter. Es gebe keine Erkenntnisse, dass Trümmerteile auf Deutschland fallen könnten, sagte der Sprecher. Falls Trümmerteile auf die Erde fallen, würden diese im Pazifik landen.

Wegen der ungewöhnlichen Lichterscheinungen hatten in der Nacht zahlreiche Bürger:innen die Polizei angerufen. In den sozialen Medien scherzten manche, es handle sich um den Hauptprotagonisten der "Transformers"-Filmreihe:

Optimus Prime kommt Deutschland retten. TikTok-User