Ein Schwarzes Loch ohne galaktisches Zentrum – das James-Webb-Teleskop zeigt ein Phänomen, das bisher nur in der Theorie existierte.

Das Wichtigste in Kürze Forschende haben mit dem James-Webb-Teleskop ein supermassereiches Schwarzes Loch entdeckt, das sich überraschend nicht im Zentrum einer Galaxie befindet.

Das Schwarze Loch könnte direkt aus einer komprimierten Gaswolke entstanden sein – ein Prozess, der bisher nur theoretisch vermutet wurde.

Diese Entdeckung stellt bisherige Annahmen über die Entstehung supermassereicher Schwarzer Löcher infrage.

Supermassereiche Schwarze Löcher gehören zu den großen Phänomenen des Weltraums. Mit einer Masse von Millionen oder Milliarden Sonnenmassen befinden sie sich in der Regel in der Mitte einer Galaxie - einer riesigen Ansammlung von Sonnensystemen und Sternen, Gas oder Staub. Doch das James-Webb-Weltraumteleskop macht jüngst Aufnahmen, die genau das infrage stellen.

Das Teleskop übermittelte Aufnahmen eines supermassereichen Schwarzen Lochs (SMSL), welches in der scheinbaren "Leere" zwischen zwei riesigen Galaxien liegt. Ein Novum, das so im All noch nie beobachtet werden konnte, wie ein Forschenden-Team der US-Universität Yale im "Astrophysical Journal Letters" schreibt.

Ein supermassereiches Schwarzes Loch in der Schwebe?

Vor rund drei Jahren löste das James-Webb-Weltraumteleskop das Hubble Teleskop ab. Seitdem sendet das Gemeinschaftsprojekt von NASA, ESA und CSA (Canadia Space Agency) Bilder aus den Tiefen des Weltraums.

Dies liefert nun die Aufnahmen eines außergewöhnlichen, supermassiven Schwarzen Lochs. Die Forscher:innen können den Fund erst nicht einordnen, da das SMSL nicht wie üblich im Zentrum einer Galaxie zu finden ist. Es handele sich um "ein ungewöhnliches Galaxiensystem".

Denn: "Bemerkenswerterweise ist das supermassereiche Schwarze Loch keinem der beiden Galaxienkerne zuzuordnen – weder in seiner Position noch in seiner Radialgeschwindigkeit", so die Wissenschaftler:innen. Die Forschenden sind sich sicher: "Das Vorhandensein des SMBH in diesem System und an diesem Ort ist nicht zufällig".

Die Forscher:innen vermuten, dass durch einen "direkten Kollaps" in 7,5 Milliarden Lichtjahren Entfernung, "in einer kausalen Kette von Ereignissen eine nahezu frontale Kollision zwischen zwei Scheibengalaxien" stattfand.

Das Resultat: Zum einen das Formen zweier Galaxien mit ringförmigen Strukturen, die mit ihren Galaxienkernen Ähnlichkeit mit dem Unendlichkeitszeichen haben - deshalb auch den Spitzname "Infinity-Galaxie" tragen. Und zum anderen ein SMSW, welches erstmals nicht in einem Galaxienkern sitzt.

Neue Forschungs-Anstöße für die Entstehung supermassiver schwarzer Löcher

Die Entdeckung des James-Webb-Teleskops zeigt etwas, was bisher nur in "Simulationen und indirekten Beachtungen" geschildert wurde und noch nie an einem realen Beispiel beobachtet werden könnte. Van Dokkum und sein Team in Yale gehen davon aus, dass die Kollision der Galaxien vor ca. 50 Millionen Jahren stattfand. Bei dem Zusammenstoß seien Gaswolken miteinander kollidiert und hätten eben jenen "leeren" Raum zwischen ihnen komprimiert.

Zwar ist zum heutigen Wissenschaftsstand bekannt, dass schwarze Löcher durch das "Sterben" eines Sterns entstehen - doch die Entstehung von SMSL ist bis heute nicht völlig geklärt. Im Falle der Infinity-Galaxie gehen die Forschenden davon aus, dass der Aufprall für die Geburt des SMSL verantwortlich ist: "Das Gas verteilt sich über das gesamte System und wurde wahrscheinlich an der Kollisionsstelle auf galaktischer Skala komprimiert – ein Vorgang, wie er im Bullet Cluster zu beobachten ist", heißt es in dem Paper.

Der Fund ist laut der Wissenschaftler:innen ein weiterer Schritt, um die Entstehung der SMSL näher erklären zu können: "Wenn sich herausstellt, dass es möglich ist, Schwarze Löcher zu bilden, werden wir viel über den Prozess lernen."