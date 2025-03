Deutschland macht einen Schritt in Richtung Digitalisierung: Ab dem 1. Mai ist das Beantragen eines neuen Reisepasses mit weniger Papier und Wartezeiten verbunden.

Wer ab dem 1. Mai einen neuen Reisepass beantragt, muss sich auf einige Neuerungen einstellen. So nimmt die Passstelle dann keine Passfotos in Papierform mehr an. Was stattdessen zum Standard wird – mehr dazu im Clip:

Schluss mit Papier: Übermittlung von Passfotos nur noch digital

Bis Ende April besteht in vielen Behörden die Pflicht, ein biometrisches Passfoto auf Papier vorzulegen. Zum 1. Mai ändert sich das jedoch grundlegend: Passfotos werden dann von zertifizierten Fotostudios per Cloud direkt an die Passstelle übermittelt. "Der Kunde erhält einen QR-Code, mit dem das Bild im Bürgeramt abgerufen werden kann", so Henning Arndt, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses im Centralverband Deutscher Berufsfotografen, gegenüber "Bild". Dies gilt übrigens auch für den Foto-Service in dm-Drogeriemärkten, wie Geschäftsführer Sebastian Bayer gegenüber "Bild" bestätigte. Neben dm sollen auch andere Märkte wie Rossmann und Müller an entsprechenden Möglichkeiten arbeiten.

Digitale Passbilder gibt es nun direkt beim Amt

Laut "Merkur" können Passbilder ab Mai auch direkt vor Ort angefertigt werden. Spezielle Automaten auf dem Amt machen es möglich: In den Selbstbedienungsstationen der Behörden werden biometrische Angaben künftig digital erfasst. Dies gilt nicht nur für das Lichtbild, sondern auch für Fingerabdrücke und Unterschrift, wie das Bundesministerium des Innern und für Heimat mitteilt. In einigen Bürgerämtern stehen die Selbstbedienungsterminals bereits schon länger zur Verfügung. Ab dem 1. Mai sollen entsprechende Automaten laut dem ADAC jedoch generell in ausstellenden Behörden verfügbar sein.

Weniger Wartezeiten: Was sich beim Reisepass noch ändert

Nicht nur das Übermitteln der Passfotos soll digitalisiert werden. Das Innenministerium bietet ab dem 1. Mai auch die "Möglichkeit einer postalischen Direktzustellung von Reisepässen und Personalausweisen an die inländische Meldeanschrift der antragstellenden Person." Damit entfällt der Weg zum Amt, um das Ausweisdokument abzuholen – für die rund zehn Millionen Menschen in Deutschland, die jährlich einen neuen Reisepass oder Personalausweis beantragen, eine erfreuliche Einsparung von lästigen Wartezeiten. Zudem kündigte Innenministerin Nancy Faeser vergangenes Jahr bereits an: "[W]ir ersparen manchen das böse Erwachen kurz vor dem Urlaub, dass der Pass abgelaufen ist. Künftig erhalten Bürgerinnen und Bürger auf Wunsch per Mail Erinnerungen an den Ablauf ihrer Dokumente."