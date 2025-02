Rekord-Schneemassen in Japan: 120 Zentimeter Neuschnee in zwölf Stunden

Massiver Schneefall sorgt im Norden Japans für Chaos, auf Hokkaido wurde gar ein Rekord vermeldet: Hier kamen in zwölf Stunden 120 Zentimeter Neuschnee herunter. Die Regionalverwaltung warnt Anwohner:innen vor möglichen Lawinen.

Das Wichtigste in Kürze Zwei sich intensivierende Tiefdruckgebiete sorgen für Schneechaos in Japan.

Auf der nordjapanischen Insel Hokkaido sollen innerhalb von zwölf Stunden 120 Zentimeter Neuschnee gefallen sein.

Ein Rekord fiel in der Stadt Obihiro: So viel Neuschnee gab es in der Stadt mit rund 163.000 Einwohner:innen noch nie.

Keine Spur von mildem Vorfrühlingswetter in Japan: Die nördlichste Hauptinsel des Landes Hokkaido liegt nach massivem Schneefall unter einer dichten weißen Schneedecke. Innerhalb von nur zwölf Stunden fielen nach übereinstimmenden Medienberichten 120 Zentimeter Neuschnee. Ein Rekord wurde in der Stadt Obihiro, in der 163.000 Menschen leben, vermeldet. Wie die Regionalverwaltung der Präfektur mitteilte, ist hier so viel Schnee gefallen, wie nie zuvor.

Es soll die kommenden Tage weiter schneien

Zwei sich schnell intensivierende Tiefdruckgebiete im Norden des Landes sind für das ungewöhnliche Wetterphänomen verantwortlich. Wie Wetterexperten mitteilten, soll der enorme Schneefall auch die kommenden fünf Tage anhalten. Japan muss sich für weitere Schneestürme wappnen, die bis zu einem halben Meter Neuschnee bringen sollen, wie das RND berichtet. Bis zu zwei Meter seien in den Bergen von Honsu möglich. Aktuell ist es eiskalt, Temperaturen von bis zu minus 20 Grad wurden gemessen.

Behörden raten Anwohner:innen, aufgrund des Extremwetters nur in Notfällen ihre Häuser zu verlassen. Falls unbedingt gereist werden muss, wird Notproviant empfohlen. Zudem sprachen die regionalen Behörden eine Warnung vor Schneestürmen und hohen Wellen, der Gefahr von möglichen Lawinen sowie gefährlichen Straßenverhältnissen bis zum Wochenende aus.

Schneemassen behindern Verkehr massiv

Auch der Verkehr ist stark beeinträchtigt: Straßen wurden gesperrt, der Nahverkehr wurde komplett eingestellt. Außerdem wurden zahlreiche Flüge gecancelt. Auch auf den Schulbetrieb hat der Schneefall Einfluss. Nach Angaben der Behörden blieben 370 Schulen auf Hokkaido geschlossen. Teils werden große Bagger eingesetzt, um der Lage Herr zu werden.

Grundsätzlich ist starker Schneefall im Westen und Norden Japans nicht ungewöhnlich, wie auch die Regierung mitteilte. Teile des Staates zählen zu den weltweit schneereichsten Gebieten.