Renten-Schockmeldung kursiert im Netz: Versicherung äußert sich

Im Internet werden Rentner:innen durch eine Meldung gerade massiv beunruhigt. Die Deutsche Rentenversicherung klärt auf.

In Deutschland beziehen mehr als 22 Millionen Menschen Rentenleistungen, inklusive denen, die im Ausland leben, sind es 26 Millionen. Da verwundert es nicht, dass sich eine derzeit im Netz kursierende Meldung schlagartig verbreitet. Es geht um die Verwirkung des Rentenanspruchs.

Renten-Falschmeldung verbreitet sich im Netz

Wer ab August keinen Lebensnachweis erbringt, erhält keine Rente mehr. So oder so ähnlich heißt es in Beiträgen, die in den sozialen Medien aktuell rasant die Runde machen. Die Verunsicherung bei den Ruheständler:innen ist entsprechend groß. Doch was ist dran an der Behauptung, wonach Bezieher:innen selbst tätig werden müssen, um Rente zu erhalten?

Die Deutsche Rentenversicherung hat die Aussage einem Faktencheck unterzogen – und gibt Entwarnung. "Entgegen den Meldungen in den sozialen Medien müssen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland grundsätzlich keine Lebensnachweise erbringen", heißt es.

Muss man in Deutschland für den Rentenbezug einen Lebensnachweis erbringen?

Der Lebensnachweis soll verhindern, dass Renten auch nach dem Tod weiterbezahlt werden. In Deutschland geschieht der Abgleich über das Melderegister. Andere Regeln gelten lediglich für Menschen mit einem Wohnsitz im Ausland. Hier gilt: Um die Rente aus Deutschland zu beziehen, muss einmal im Jahr ein Lebensnachweis erbracht werden. Auch wer in Deutschland lebt, aber ein ausländisches Bankkonto für die Auszahlung angegeben hat, ist dazu verpflichtet.

Laut der Deutschen Rentenversicherung betrifft dies rund 1,7 Millionen Menschen. Bei 1,2 Millionen von ihnen geschehe dies jedoch wie in Deutschland automatisch über örtliche Meldebehörden, etwa in Italien, Spanien, Österreich und Australien.

Nur 500.000 Rentner:innen müssen Lebensnachweis selbst erbringen

Demnach müssen nur rund 500.000 Menschen (etwa zwei Prozent) selbst tätig werden und einen Lebensnachweis erbringen. "Die dafür notwendigen Unterlagen werden regelmäßig zusammen mit der Rentenanpassungsmitteilung verschickt", erklärt die Deutsche Rentenversicherung. Dies geschehe jeweils im Juni und Juli.