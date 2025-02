Santorini-Erdbeben: Können Urlauber ihre Reise jetzt gratis stornieren?

Santorini wird von Erdbeben erschüttert, und viele Urlauber:innen fragen sich, ob sie ihre Reisen stornieren oder umbuchen können. Eine offizielle Reisewarnung besteht nicht, doch das deutsche Auswärtige Amt hat seine Hinweise aktualisiert.

Das Wichtigste in Kürze Die griechische Insel Santorini wird von einer Serie von Erdbeben erschüttert.

Reisende sollten sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort informieren und diese befolgen.

Kostenfreie Umbuchungen sind möglich, aber nicht garantiert.

Santorini, die beliebte griechische Urlaubsinsel, wird derzeit von einer Serie kleinerer Erdbeben heimgesucht. Im Abstand von fünf bis zehn Minuten erschüttern sie die Insel und die umliegenden Inseln. Aufgrund der anhaltenden Beben ist die Sorge vor einem schweren Erdbeben groß. Am Montag (4. Februar) waren sowohl Flüge als auch Fähren von der Insel ausgebucht, da viele Reisende den Heimweg antreten wollten. Das Auswärtige Amt (AA) hat in Reaktion darauf seine Reisehinweise angepasst.

Aktuelle Reisehinweise und Maßnahmen

Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, sich von Küstenabschnitten fernzuhalten, an denen Erdrutschgefahr besteht. Zudem warnt der griechische Katastrophenschutz: "Vermeiden Sie Anfahrten und Aufenthalte in den Häfen von Ammoudi, Armeni, Korfou und dem alten Hafen von Fira. Wählen Sie sichere Routen, wenn Sie sich innerhalb als auch außerhalb von Ortschaften bewegen." Trotz dieser Warnungen wurde bislang keine offizielle Reisewarnung ausgesprochen, was es für Reisende schwierig macht, kostenfrei zu stornieren oder umzubuchen.

Laut geltender Rechtsprechung muss eine Naturkatastrophe das Urlaubsziel direkt betreffen und die Reise erheblich beeinträchtigen, um einen kostenfreien Rücktritt zu rechtfertigen. Zu solchen Umständen zählen Erdbeben, Vulkanausbrüche oder große Waldbrände. In Fällen wie Santorini hängt es davon ab, ob die Reise als erheblich beeinträchtigt eingestuft wird. Reiseanbieter prüfen aktuell Notfall-Regelungen. Die griechische Fluggesellschaft Aegean hat bereits zusätzliche Flüge von und nach Santorini organisiert.

Trotz Sorgen: Keine Garantie auf kostenfreie Umbuchungen

Obwohl viele Anbieter möglicherweise gratis Umbuchungen ermöglichen, besteht derzeit kein gesetzlicher Anspruch darauf. Urlauber:innen sollten die Websites der Reiseanbieter prüfen, um aktuelle Informationen zu erhalten. Wer nur ein Hotel oder einzelne Reisebestandteile wie Ausflüge oder Transfers gebucht hat, muss sich direkt mit dem jeweiligen Anbieter auseinandersetzen. Wichtig zu beachten: Angst allein reicht laut Rechtsprechung nicht aus, um eine Reise kostenlos zu stornieren oder umzubuchen.