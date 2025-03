Sausalitos ist pleite: Beliebte Restaurant-Kette stellt Insolvenzantrag

Gastwirtschaften und Restaurants haben seit der Corona-Pandemie Schwierigkeiten, auf ihr altes Niveau zurückzufinden. Eine landesweit bekannte Restaurantkette muss einen ungewollten Schritt gehen.

Die Restaurantkette Sausalitos ist unter anderem coronabedingt in finanziellen Schwierigkeiten. Wie aus einem Beschluss des Amtsgerichts München hervorgeht, hat Sausalitos für die Gesellschaften Sausalitos Holding GmbH, Sausalitos Heumarkt 67 GmbH, Sausalitos Aachen GmbH sowie Sausalitos Norddeutschland GmbH sowie weitere Gesellschaften Insolvenzanträge gestellt.

Als Grund für die Probleme nennt Sausalitos unter anderem die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So habe sich das Kundenverhalten seither geändert, die Gästezahlen seien zurückgegangen.

Umsatzeinbruch und wirtschaftliche Folgen

Noch vor dem ersten Lockdown mussten Restaurants ab 18 Uhr schließen, ab dann galt: Essen to go, ein Konzept, das viele erst umsetzen mussten. Nach der Wiedereröffnung schreckten Masken- und Listenpflicht viele Gäste ab.

Die Politik versuchte, mit gesenkter Mehrwertsteuer zu helfen: Der reguläre Satz sank von 19 auf 16 Prozent, der Ermäßigte von 7 auf 5. Seit dem 1. Januar 2024 gilt für Speisen in der Gastronomie wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, das hat oft höhere Preise für die Kundschaft zur Folge.

Einnahmen und die Rentabilität der Gruppe seien zurückgegangen, so Sausalitos, auch bedingt durch die angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Das Umsatzniveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie haben viele Gastgewerbe in Deutschland noch längst nicht erreicht.

Insolvenzverwalter sucht Investor

Nach Unternehmensangaben wurde Rechtsanwalt Michael Schuster von der Kanzlei Jaffé zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. "Unser Ziel ist es, den Betrieb zunächst fortzuführen und zeitnah einen Investor für Sausalitos als Systemgastronomie-Konzept zu finden", sagte Schuster.

Die rund 40 Standorte der von der Insolvenz betroffenen Gesellschaften sollen für die Gäste weiterhin geöffnet bleiben. Die Löhne und Gehälter der mehr als 1.000 Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld für drei Monate bis einschließlich Ende Mai gesichert, teilte Sausalitos mit.

Franchise-Standorte bleiben unberührt

Durch Franchisenehmer betriebene weitere Standorte seien von den Insolvenzverfahren nicht direkt betroffen.

Sausalitos ist nach eigenen Angaben eine deutsche Restaurant-Kette, die Speisen und Getränke der mexikanisch-amerikanischen Küche anbietet. Das erste Restaurant sei 1994 in Ingolstadt eröffnet worden.