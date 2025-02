Scholz, Merz, Weidel und Habeck sprechen "Klartext!" - Hier kostenlos im Livestream sehen

Die Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD im Kreuzverhör! Olaf Scholz und Co. stellen sich am Donnerstag den konkreten Fragen von Bürger:innen.

Jetzt wird Klartext gesprochen. Am Donnerstag (13. Februar) können Bürger:innen den vier Kanzlerkandidat:innen live im ZDF Fragen stellen. Ab 19:25 Uhr läuft das Format "Klartext!", moderiert von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und "heute Journal"-Moderator Christian Sievers.

Sehen Sie HIER den ZDF-Livestream ab 19:25 Uhr kostenlos auf Joyn.

Im Vorfeld hat das ZDF auf verschiedenen Social-Media-Kanälen und "zdfheute.de" aufgerufen, bei "Klartext!" mitzumachen und zu berichten, was die Menschen an der Politik stört, was sich ihrer Meinung nach ändern müsste und welche Erwartungen sie an den künftigen Kanzler haben.

