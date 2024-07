Schwerer Autounfall bei Cadolzburg: Mann lebensgefährlich verletzt

Weil ein Autofahrer an einer Kreuzung einen anderen Wagen übersehen hatte, kam es bei Cadolzburg im Landkreis Fürth zu einem schweren Unfall. Ein 65-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr.

Anzeige

Nach einem schweren Autounfall bei Cadolzburg (Landkreis Fürth) schwebt ein 65-Jähriger in Lebensgefahr. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte am Nachmittag des 28. Juli den Wagen des anderen an einer Kreuzung übersehen, daraufhin kam es zum Unfall, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 65-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert. Der Mann muss mit lebensgefährlichen Verletzungen von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Im Video: Nach Autounfall in USA - Hund rettet seinem Herrchen das Leben

Der 67-jährige Unfallverursacher erlitt nur leichte Verletzungen. Warum er das Fahrzeug übersah, ist nach Polizeiangaben bisher unklar.