"Polizeiruf"-Schauspieler Horst Krause verstorben

Zwei Kinder unter den Opfern

Schwerer Unfall in Schwerte: Mann und Kinder verbrennen in E-Auto

  • Aktualisiert: 08.09.2025
  • 09:51 Uhr
  • dpa
Für die Opfer des E-Auto-Unfalls ins NRW kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Für die Opfer des E-Auto-Unfalls ins NRW kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)© Oliver Berg/dpa

Ein E-Auto prallt in Nordrhein-Westfalen gegen einen Baum und geht in Flammen auf. Für drei Insassen kommt jede Hilfe zu spät - darunter auch zwei Kinder.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Schwerte drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Der Mann und die beiden Kinder saßen in einem Elektroauto, das gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die drei Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in dem Wrack. Weitere Angaben zur Identität der Opfer machte der Sprecher zunächst nicht.

Ursache für den Unfall im Kreis Unna war demnach vermutlich ein Überholmanöver. Insgesamt sollen drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Weitere Details zum Unfallhergang gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an, auch die Bergungsmaßnahmen am Unfallort liefen bis zum Abend.

Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, auch zwei Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle. Die Angehörigen der Opfer sowie die Einsatzkräfte wurden von Seelsorger:innen betreut.

