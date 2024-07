Seit Samstag vermisst: Dortmunder Polizei sucht 14-Jährige

Seit fast einer Woche fehlt inzwischen jede Spur von einem 14 Jahre alten Mädchen aus Lünen. Die Jugendliche war zuletzt am Freitagabend in ihrem Kinderzimmer gesehen worden. Am nächsten Morgen war sie verschwunden.

Die Polizei in Dortmund sucht nach einem 14 Jahre alten Mädchen. Die Jugendliche aus der Stadt Lünen werde seit Samstag vermisst, teilten die Beamten mit. Zuletzt sei die 14-Jährige am Freitagabend in ihrem Kinderzimmer gesehen worden. Am Morgen danach habe sie sich nicht mehr in der Wohnung befunden. Vermutlich sei die 14-Jährige mit einem Fahrrad weggefahren, hieß es. Mitgenommen habe sie verschiedene persönliche Gegenstände und auch Wechselkleidung.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung, sich mit Hinweisen zum Aufenthaltsort des Mädchens zu melden. Die 14-Jährige sei Beschreibungen zufolge 1,73 Meter groß, schlank, trage eine Brille und habe hellbraune, lange Haare.