Ein deutsches Ehepaar aus Niedersachsen ist seit Juli 2024 in Spanien verschwunden. Ihr VW-Bus wurde in einem Vorort von Barcelona gefunden, doch von ihnen fehlt jede Spur. Die Ermittlungen führen zu einem Drogen-Brennpunkt und vielen Ungereimtheiten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Deutsches Ehepaar aus Niedersachsen seit Juli 2024 in Spanien vermisst.

Ihr VW-Bus wurde in einem Drogen-Brennpunkt bei Barcelona gefunden.

Ermittler:innen gehen von einem Verbrechen aus; das Paar war hoch verschuldet.

Ein mysteriöses Verschwinden beschäftigt derzeit die Ermittler:innen in Spanien und Deutschland. Ralf B. und Petra G., ein Ehepaar aus Neuenkirchen in Niedersachsen, sind laut der "Bild"-Zeitung seit zehn Monaten vermisst. Die letzte Spur führt zu einer Hochhaussiedlung in Sant Adrià de Besòs, einem Vorort von Barcelona. Dort wurde ihr grauer VW-Bus am 19. Juli 2024 von der spanischen Polizei gefunden, im Zündschloss steckte der Schlüssel. Im hinteren Teil des Wagens befanden sich ihr Familienhund Bolle und ihre Katze Pauline.

Die spanischen Ermittler:innen, die den Fall untersuchen, stießen auf immer mehr Ungereimtheiten. Es stellte sich heraus, dass das Ehepaar offenbar noch mit einer weiteren Person sowie einem schwarzen BMW X6 und einem Schwerlast-Lastwagen unterwegs war. Von dieser unbekannten Person und den beiden Fahrzeugen fehlt jedoch jede Spur. Besonders auffällig ist, dass der Vorort Sant Adrià de Besòs als Drogen-Brennpunkt gilt, wo Schießereien und Rivalitäten zwischen Rauschgifthändler:innen an der Tagesordnung sind.

Anzeige

Anzeige

Ermittlungen in Spanien und Deutschland

Die spanische "Policia Nacional" geht mittlerweile von einem Verbrechen aus. Auch die Kripo in Niedersachsen ermittelt, nachdem zuerst ein Angestellter der Firma von Ralf B. die Vermisstenmeldung erstattete. Laut Polizeisprecher Tarek Gibbah hatten Angehörige zuletzt am 15. Juli 2024 telefonischen Kontakt zu den Vermissten. Wo sie sich zu diesem Zeitpunkt befanden, ist jedoch unklar.

Das deutsche Ermittlerteam durchsuchte das schicke Neubau-Haus des Ehepaars nach Hinweisen – jedoch ohne Erfolg. Es scheint, dass die Eheleute Deutschland freiwillig verließen, doch was in Spanien geschehen ist, bleibt rätselhaft.

Anzeige

Anzeige

Schulden und merkwürdige Geschäfte

Ein ehemaliger Geschäftspartner von Ralf B. äußerte gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass das Paar vor seiner Reise nach Spanien hoch verschuldet war. Ein Insolvenz-Verwalter führte den Gläubigern Schulden in Höhe von über 1,5 Millionen Euro auf. Es wurden zudem Lieferungen von Ananas und Bananen aus Kolumbien empfangen, die verdächtige Hinweise auf mögliche Drogengeschäfte lieferten.

Die Ermittler:innen stehen vor vielen offenen Fragen. Was geschah mit Ralf B. und Petra G.? Warum fanden die spanischen Ermittler:innen keine weiteren Spuren? Das Verschwinden bleibt weiterhin ein großes Rätsel.