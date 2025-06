Nach den erschütternden Ergebnissen bei der vergangenen Bundestagswahl will sich die SPD jetzt neu sortieren. Die Sozialdemokraten wählen einen neuen Vorstand. Der SPD-Parteitag im kostenlosen Livestream.

Bei der vergangenen Bundestagswahl gab es ein historisch schwaches Ergebnis, in Umfragen dümpelt die SPD weiter – nun wollen die Sozialdemokraten den Neuanfang. Auf dem dreitägigen Bundesparteitag ab Freitag (27. Juni) in Berlin stehen zentrale Personalentscheidungen, Richtungsfragen und eine Rede von Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Programm.

Der Sender Phoenix begleitet die Veranstaltung vor Ort - ab 13:45 Uhr am Freitag, ab 10 Uhr am Samstag (28. Juni) und ab 9:15 Uhr am Sonntag (29. Juni).

Sehen Sie die Live-Übertragung des Parteitags kostenlos im Phoenix-Livestream auf Joyn

Freitag: Auftakt mit Wahlen

Los geht es am Freitag um 14 Uhr mit der offiziellen Eröffnung, gefolgt von der Konstituierung des Parteitags. Bereits am ersten Tag steht eine der wichtigsten Fragen im Raum: Wer führt die SPD künftig?

Nach der Rede der aktuellen Parteivorsitzenden folgen mehrere Rechenschaftsberichte. Sie liefern die inhaltliche und finanzielle Bilanz der zurückliegenden Amtszeit.

Der Abend wird spannend: Die neue SPD-Parteispitze soll gewählt werden. Auch Generalsekretär:in und weitere zentrale Vorstandsämter sollen gewählt werden.

Samstag: Scholz-Rede und Fraktionsführung im Fokus

Der Samstag beginnt um 9 Uhr – und setzt politisch starke Akzente. Am Vormittag spricht Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Delegierten. Ebenfalls auf dem Programm: die Rede des Fraktionsvorsitzenden.

Außerdem geht es weiter mit der Wahl der übrigen Mitglieder des Parteivorstands sowie weiterer Gremien.

Sonntag: Anträge, Anträge – und das Schlusswort

Der Sonntag gehört der Antragsberatung. Viele der inhaltlichen Weichenstellungen – ob sozial-, klima- oder wirtschaftspolitisch – werden hier debattiert und abgestimmt. Zum Abschluss gegen 15 Uhr sprechen erneut die neuen Parteivorsitzenden.