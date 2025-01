Störung bei der DKB: Nutzer der Banking-App melden Probleme

Sowohl bei der Nutzung der App als auch beim Einloggen im Online-Banking der Deutschen Kreditbank (DKB) kam es am Mittwoch vorübergehend zu Problemen. Der Grund der Störung soll aktuell noch nicht bekannt sein.

Seit dem frühen Mittwochmorgen (29. Januar) funktionierte das Online-Banking der DKB nur teilweise. Besonders die Regionen Frankfurt am Main, Berlin, München und Hamburg seien betroffen gewesen. Laut des Störungsmelders, mit dem "kontinuierlich die Verfügbarkeit der Server und die Dienste von DKB" gemessen werden, habe es in erster Linie bei der App Schwierigkeiten gegeben, so "Netzwelt".

App und Online-Banking wieder erreichbar

Beim Öffnen der App erschien ein Hinweis, dass man derzeit weder auf der App noch im Banking erreichbar sei: "Wir arbeiten daran, dass du beides schnell wieder nutzen kannst". Auch die Seite mit Infos zu eventuellen Störungen auf der Seite der DKB war vorübergehend nicht erreichbar. Inzwischen sollen sowohl die App und das Online-Banking wieder erreich- und nutzbar sein, wie "Weser Kurier" meldet.