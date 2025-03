Union und SPD starten am Donnerstag die Koalitionsgespräche. Politiker:innen müssen sich dabei an einige Regeln halten - Posen für Selfies ist zum Beispiel verboten.

Strikte Vorgaben für die Kommunikation nach außen - das gilt in den kommenden Wochen für Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Co. Die Koalitionsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD starten am Donnerstag (13. März).

