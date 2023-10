Zwei-Milliarden-Projekt in Las Vegas: Leuchtkugel MSG Sphere eröffnet

Mit den Worten "Das ist Elvis' Kathedrale!" weihte Bono von U2 die MSG Sphere in Las Vegas ein. Die kugelförmige Halle wird von einem riesigen Bildschirm umspannt.

Das Wichtigste in Kürze Las Vegas hat eine neue Attraktion: die MSG Sphere.

Die Konzerthalle gilt als technisches Wunderwerk.

Nach Angaben der Betreiber handelt es sich um die größte kugelförmige Halle der Welt.

Über einen riesigen Bildschirm mit mehr als 250 Milliarden Pixeln – innen und außen die Halle umspannend – gleiten ein Sonnenaufgang in der Wüste, die glitzernde Skyline um die Halle, gefährdete Tierarten Nevadas, ein Ozean und ein Feuerwerk: Zahlreiche Prominente wohnten der Eröffnung der MSG Sphere in Las Vegas bei. Unter den Gästen waren die ehemaligen Tennisspieler Steffi Graf und Andre Agassi und Schauspieler und Schauspielerinnen wie Elizabeth Banks, Dakota Fanning, Aaron Paul, Bryan Cranston, Jon Hamm und Josh Duhamel.

Die MSG Sphere ist nach Angaben der Betreiber die größte kugelförmige Halle der Welt – 111 Meter hoch und knapp 160 Meter breit. Bis zu 20.000 Menschen haben darin Platz. Das Publikum ist von einem riesigen LED-Bildschirm umgeben, dazu können mit modernster Technik spezieller Sound, Wind, Dampf und verschiedene Gerüche erzeugt werden.

Bono von U2: "Das ist Elvis' Kathedrale!"

Die irische Rockband U2 hat die neue, kugelförmige Eventhalle in Las Vegas, die MSG Sphere, mit einer spektakulären Live-Show eröffnet. "Das ist Elvis' Kathedrale!", rief Frontmann Bono am Freitagabend (29. September) nach den ersten Songs, allesamt vom "Achtung Baby"-Album (1991).

Bis Dezember wird U2 an 25 Abenden in der MSG Sphere in Las Vegas spielen. "Die Show war gigantisch, die klaren Visuals waren extrem real", sagte Anne Viefhues, die für die deutsche Fanseite "u2tour.de" nach Las Vegas gereist war, direkt nach dem Eröffnungskonzert der dpa. "Manchmal wirkte es, als würden die Bilder auf einen zukommen. Auch musikalisch war die Band fantastisch." Bono wirkte oft sichtbar bewegt, demütig ob der Größe des Ereignisses und der Location und zu Tränen gerührt, nach der Pandemie wieder vor den Fans zu stehen.

"Als käme Gott vom Himmel herab"

Die Vertretung des erkrankten Schlagzeugers Larry Mullen, der Niederländer Bram van den Berg, wurde von Band und Fans begeistert aufgenommen. Es sei klar, dass Mullen U2's Schlagzeuger ist und bleibe, so Michelle Shermer, die für die von Bono mitgegründete Organisation ONE tätig ist. "Aber Bram hat das sehr gut gemacht." Auch sie fand die Show unglaublich: "Manchmal fühlte es sich an, als käme Gott vom Himmel herab – und im nächsten Moment gingen die Lichter aus und es war wieder ganz intim, nur die Band allein ohne viel Drumherum."

Schon bei früheren Tourneen haben Bono (63) und seine Kollegen immer wieder neue Showelemente genutzt – bei der Zoo TV Tour (1992 bis 1993) hingen etwa erstmals riesige Fernseher und Trabis über der Bühne.