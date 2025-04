Trump schart Verwandte um sich: Aufgabenbereich von Familienmitglied Boulos erweitert

Der Schwiegervater von Donald Trumps jüngster Tochter Tiffany erhält weitere Aufgaben. Enge Angehörige in Schlüsselpositionen sind unter Trump keine Seltenheit.

Der Aufgabenbereich von Massad Boulos, dem Schwiegervater von US-Präsident Donald Trumps jüngster Tochter Tiffany, wird erweitert. Künftig werde Boulos neben seiner bisherigen Funktion als Präsidentenberater für die arabischen Länder und den Nahen Osten auch als leitender Berater für Afrika tätig sein, erklärte das US-Außenministerium. Der Geschäftsmann ist der Vater von Michael Boulos, der mit Tiffany Trump verheiratet ist.

Noch in dieser Woche werde Boulos gemeinsam mit einem Team des Außenministeriums in die Demokratische Republik Kongo, nach Ruanda, Kenia und Uganda reisen. Bei den geplanten Treffen mit Staatsoberhäuptern und führenden Wirtschaftsvertreter:innen soll es demnach um Friedensbemühungen im Ostkongo sowie um Investitionen des US-Privatsektors in der Region gehen.

Geschäftsmann mit Verbindungen nach Afrika

Boulos wurde im Libanon geboren. Er ist US-Medienberichten zufolge in der Automobilbranche tätig. Den Grundstein für seinen wirtschaftlichen Aufstieg legte er laut "New York Times" in Westafrika.

Die Personalie ist eine von mehreren Ernennungen aus Trumps familiärem Umfeld: Charles Kushner, der Vater von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, will der Präsident als US-Botschafter nach Frankreich schicken. Kimberly Guilfoyle, die Ex-Verlobte seines ältesten Sohnes Don Jr., als US-Botschafterin nach Griechenland.

Bereits in seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 hatte Trump enge Angehörige in Schlüsselpositionen geholt – darunter Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner als Berater ins Weiße Haus.