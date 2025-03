Trump-Vize unerwünscht: Musikkonzert wird für Vance zu Pfeifkonzert

Bei einem Konzert in Washington wurde US-Vizepräsident J.D. Vance von der Menge ausgebuht. Die Buhrufe und Pfiffe begannen, als Vance mit seiner Frau die Loge betrat. Die Zuschauer skandierten: "You ruined this place!"

Am Donnerstagabend wurde der US-Vizepräsident J.D. Vance bei einem Konzert des National Symphony Orchestra im Kennedy Center in Washington von der Menge ausgebuht. Als die üblichen Vorankündigungen begannen, betrat Vance mit seiner Frau Usha die Loge, woraufhin im Saal Buhrufe und Pfiffe laut wurden, wie in einem X-Video zu sehen ist. "You ruined this place!" (zu Deutsch: "Du hast diesen Ort ruiniert") skandierte die Menge.

Trump bringt Kennedy Center unter seine Kontrolle

Dass Donald Trumps Stellvertreter in dem Saal so unbeliebt ist, hat einen Grund. Als eine seiner ersten Amtshandlungen hatte Trump die Leitung des Kennedy Centers an sich gerissen, das bisherige Kuratorium entlassen und sich selbst zum Vorsitzen gemacht. Richard Grenell, der ehemalige Botschafter von Deutschland, wurde zum Präsidenten der Einrichtung ernannt. Ebenjener Grenell bezeichnete den Vorfall im Saal als Zeichen der Intoleranz. Er schrieb unter anderem: "Die intoleranten Linken sind Radikale, die nicht einmal mit Leuten in einem Raum sitzen können, die nicht so wählen wie sie."

Vance-Ehefrau ebenfalls in den Vorstand berufen

Die Ernennung von Usha Vance, die von 2020 bis 2022 im Vorstand des Cincinnati Symphony Orchestra tätig war, als neues Vorstandsmitglied des Kennedy Centers, war ebenfalls Teil dieser umfassenden Veränderungen. Trump hatte bei der Übernahme des Kennedy Centers erklärt, dass ihm die bisherigen Programme und Inhalte nicht gefielen und er sicherstellen wolle, dass das Angebot "gut" sei und nicht "woke". Mehrere Künstler:innen hab infolge von Trumps Übernahme des Konzertsaals ihre Auftritte in Washington abgesagt, darunter der Musikerin Rhiannon Giddens oder die Veranstalter des beliebten "Hamilton"-Musicals.

In dem prunkvollen Bau des Kennedy Centers am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Es wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.