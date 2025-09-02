Über ein Drittel der Deutschen wünschen sich Robert Habeck zurück

Eine neue Forsa-Umfrage zeigt: Ein Drittel der Deutschen könnte sich ein politisches Comeback von Robert Habeck vorstellen - mit deutlichen Unterschieden zwischen Parteien und Geschlechtern.

Das Wichtigste in Kürze 35 Prozent der Deutschen würden eine Rückkehr Habecks begrüßen, 55 Prozent lehnen dies ab.

Besonders hoch ist die Zustimmung unter Grünen-Wählern (90 Prozent), bei AfD-Anhängern liegt sie nur bei 3 Prozent.

Frauen bewerten ein Comeback häufiger positiv als Männer.

Gut ein Drittel der Deutschen fände es einer Forsa-Umfrage zufolge gut, wenn der ehemalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck in einigen Jahren in die Politik zurückkehren würde. 35 Prozent würden ein Comeback Habecks begrüßen, ergab die Befragung im Auftrag des Magazins "Stern". 55 Prozent lehnen dies ab. Gefragt wurde nach einer möglichen Rückkehr "in einigen Jahren". Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte dazu Ende August 1.004 Menschen.

Der Grünen-Politiker, der heute 56 Jahre alt wird, hatte zum Monatsbeginn sein Bundestagsmandat zurückgegeben. Habeck will an verschiedenen ausländischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen "forschen, lehren und lernen." Auch will er sich weiter am politischen Diskurs beteiligen. Eine Rückkehr in die Politik hatte er nicht vollkommen ausgeschlossen.

90 Prozent der Grünen-Anhänger, aber nur 3 Prozent der AfD-Wähler würden ein Comeback Habecks begrüßen, wie die Umfrage weiter ergab. Bei den Anhängern von SPD wären noch 45, bei Linke-Wählern noch 53 Prozent dafür. Unions-Anhänger wollen Habeck mehrheitlich zu 61 Prozent nicht noch einmal in der Politik sehen, 28 Prozent der CDU/CSU-Wähler allerdings doch. Auffällig ist auch der Unterschied nach Geschlechtern: 42 Prozent der Frauen fänden ein Comeback Habecks gut, aber nur 28 Prozent der Männer.