Das Finale der UEFA Champions League hat erstmalig Paris Saint-Germain für sich entschieden.

Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich im Finale von München mit 5:0 (2:0) gegen Inter Mailand durch und folgt damit auf dem europäischen Fußball-Thron auf Real Madrid.

Der frühere Dortmunder Achraf Hakimi (12. Minute) und Jungstar Désiré Doué (20.) sorgten in der Münchner Arena früh für eine Entscheidung. In der zweiten Halbzeit erhöhten Doué (63.), Chwitscha Kwarazchelia (73.) und Senny Mayulu (87.) weiter. Es war der höchste Endspielsieg der Königsklassen-Geschichte.

Bislang letzter französischer Titelträger in der Champions League war zuvor Olympique Marseille in der Saison 1992/93. Inter musste sich wie schon vor zwei Jahren im Endspiel geschlagen geben. Im Juni 2023 verloren die Italiener in Istanbul mit 0:1 gegen Manchester City.