Ukraine verliert dritten F-16-Kampfjet bei Luftangriff

Lange hat die Ukraine auf westliche F-16-Kampfjets gewartet. Vor allem bei der Luftverteidigung sind sie für Kiew wichtig. Nun hat sie einen weiteren Verlust zu beklagen.

Das Wichtigste in Kürze Die Ukraine verliert einen Kampfjet, Typ F-16 im Einsatz, nachdem sich der Pilot bei der Abwehr eines Luftangriffs herauskatapultierte.

Mitte April kam bereits ein Pilot im Einsatz ums Leben.

F-16 Kampfjets stammen aus den USA und werden der Ukraine über europäische NATO-Staaten geliefert.

Die Ukraine hat nach offiziellen Angaben den Kontakt zu einem westlichen Kampfjet des Typs F-16 im Einsatz verloren. Der Pilot habe sich bei der Abwehr eines Luftangriffs aus der Maschine katapultiert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Er befindet sich demnach nicht in Lebensgefahr. Zum Schicksal der F-16 selbst gab es offiziell keine Angaben.

Es ist der dritte Verlust der für Kiew so wichtigen Maschinen. Die Ukraine hatte lange F-16-Kampfjets gefordert und im Sommer 2024 die ersten erhalten. Die Maschinen aus US-Produktion wurden von Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen geliefert. Später erhielt die Ukraine auch französische Mirage-Flugzeuge. Kiew nutzt die Kampfjets vor allem zur Abwehr von russischen Raketen- und Drohnenangriffen. Mitte April war ein Pilot im Einsatz ums Leben gekommen. Moskau bestätigte später den Abschuss eines F-16-Kampfjets.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Nach einer Hängepartie am Donnerstag (15. Mai) sollten Russland und die Ukraine am Freitag (16. Mai) in Istanbul erstmals seit drei Jahren direkte Gespräche über eine Beendigung des Kriegs führen.