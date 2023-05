Urlaubszeit: In diesen Nachbarländern tanken Sie billiger

Tanken ist teuer – das ist schon lange bekannt. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kann daher unter Umständen im Ausland zumindest beim Kraftstoff sparen.

Mit dem Auto fährt es sich – zumindest meist – gemütlich und entspannt in den Urlaub. Wäre da nicht das Tanken unterwegs. Und was ist ärgerlicher, als unnötiges Geld für Benzin auszugeben, wenn es doch nach der Grenze um einiges billiger gewesen wäre?

So können Autofahrer:innen in fünf der neun deutschen Nachbarländer bis zu 20 Euro sparen, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf EU-Daten. Zumindest, wenn man auf der jeweils günstigeren Seite der Grenze tankt.

Wo ist Benzin im Ausland am billigsten?

Polen und Tschechien seien zurzeit die günstigsten Spritanbieter, wie die "Tagesschau" unter Berufung auf Daten der EU-Kommission berichtet. Ebenso seien die Preise in Österreich – im Vergleich zu Deutschland – günstiger. Dies dürfte insbesondere für die südlichen Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg interessant sein. Allerdings werde es auf dem Weg über die Alpen im Schnitt wieder etwas teurer.

Die Durschschnittswerte würden wöchentlich von der Europäischen Kommission ermittelt, wie die "Tagesschau" unter Berufung auf Angaben des ADAC erklärt.

Allerdings würden sich die Preisunterschiede auf Länderdurchschnitte beziehen und ergeben sich somit nicht zwingend direkt beim Grenzübertritt. Oft sei es auch üblich, dass die Kraftstoffpreise in Grenznähe angeglichen würden. Hinzu kommen mehrmals tägliche Preisschwankungen von Tag zu Tag, nach Regionen, Marken und Uhrzeiten, ergänzt die dpa.

Unterschied der Preise für einen Liter Kraftstoff im Vergleich zu Deutschland (Stand 22. Mai)

Polen: Super - 39 Cent, Diesel - 22 Cent

Tschechien: Super - 29 Cent, Diesel - 25 Cent

Österreich: Super - 28 Cent, Diesel - 9 Cent

Luxemburg: Super - 29 Cent, Diesel - 19 Cent

Slowenien: Super - 42 Cent, Diesel - 17 Cent

Kroatien: Super - 47 Cent, Diesel - 21 Cent

Spanien : Super - 26 Cent, Diesel - 17 Cent

Hier wird der Sprit teuer

Wer den Urlaub in Frankreich, Dänemark oder der Schweiz plant, sollte am besten noch vor der Grenze tanken, denn in diesen Ländern wird es teurer. Aber auch in Italien ist der Sprit nicht günstiger als in Deutschland.

Frankreich: Super + 2 Cent, Diesel + 8 Cent

Dänemark: Super + 8 Cent, Diesel + 3 Cent

Schweiz: Super + 5 Cent, Diesel + 40 Cent

Italien: Super + 2 Cent, Diesel + 7 Cent

Bei den Niederlanden und Belgien variieren die Preise je nach Spritsorte. So sparen Autofahrer:innen in Belgien rund 14 Cent bei Superbenzin, legen aber 8Cent drauf bei Diesel.

In den Niederlanden dagegen zahlen Urlauber:innen für Super 3 Cent mehr und sparen andersherum bei Diesel 8 Cent.