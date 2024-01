USA: Hunderttausendfache Stromausfälle und mehrere Tote durch Winterstürme

Schneestürme im Westen, Tornados im Süden und Regen mit Hochwassergefahr im Osten: Die USA leiden derzeit unter heftigen Winterstürmen, die mehr als 800.000 Betriebe und Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten haben. Ebenso sollen laut "Spiegel" mehrere Menschen ums Leben gekommen sein.

Anzeige

Gebäude stürzten ein, Dächer wurden abgedeckt, Menschen starben und die Stromversorgung für mehrere hunderttausend Privathaushalte und Unternehmen wurde unterbrochen: Das ist die bisherige traurige Bilanz der schweren Winterstürme in den USA, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilt.

Im Video: Frostige Kälte im Anmarsch - hier wird es am eisigsten

Selbst auf die Vizepräsidentin hatten die Unwetter Einfluss

Westen, Süden, Osten - die USA ist derzeit fest im Griff von heftigen Winterstürmen. Diese brachten neben Schnee, Regen und Überschwemmungen mehreren Menschen auch den Tod. Zusätzlich waren rund 811.000 Haushalte und Unternehmen komplett von der Stromversorgung abgeschnitten, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Am heftigsten von den Stromausfällen betroffen soll New York und Pennsylvania gewesen sein. Im Süden des Landes, in Florida, haben mehrere Tornados für das Einstürzen von Häusern gesorgt, Autos sollen sogar umgeworfen worden sein.

Das Wetter hatte sogar Einfluss auf die Politik: Vizepräsidentin Kamala Harris, die mit der Air Force Two unterwegs war, musste aufgrund der heftigen Bedingungen umgeleitet werden.

Anzeige

Anzeige

Noch soll das Unwetter nicht vorbei sein - der nationale Wetterdienst NWS warnt davor, dass sich die Stürme noch in weiteren Teilen der USA bemerkbar machen werden. Allein für den Ostküstenstaat New England werden starke Stürme vorhergesagt. Generell waren die USA in den vergangenen Jahre immer wieder mit extremen Kältewellen konfrontiert, die weite Teile des Landes lahmgelegt haben - im Jahr 2021 beispielsweise mussten Millionen Menschen tagelang auf Strom, Wasser und Heizung verzichten.