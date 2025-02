USA und Ukraine offenbar einig über Rohstoffabkommen

Die USA und die Ukraine haben sich Insidern zufolge auf die Bedingungen für einen Entwurf eines Rohstoffabkommens geeinigt. Bereits am Freitag will Selenskyj nach Washington zu Trump reisen, um den Deal zu besiegeln.

Anzeige

Nach tagelangem Streit um einen Rohstoffdeal sollen sich die Ukraine und die USA laut Medienberichten nun auf die Details eines Vertrags geeinigt haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Das Internetportal der "Ukrajinska Prawda" in Kiew berichtete, dass es eine neue Vereinbarung gebe über den Zugang der USA zu Rohstoffen in dem von Russland angegriffenen Land im Gegenzug für Hilfen Washingtons. Demnach liegt der Entwurf eines Vertrags dem Medium vor. Neben den für Hochtechnologieprodukte wichtigen seltenen Erden geht es um den Zugang der USA zu ukrainischem Öl und Gas.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werde am Freitag zu einem Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump nach Washington reisen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen. Um das Abkommen hatte es in den vergangenen Tagen heftigen Streit gegeben, weil Selenskyj eine Unterzeichnung zunächst verweigert hatte.

US-Präsident Trump hatte auf einen Deal bestanden als Kompensation für die Hilfen Washingtons beim ukrainischen Verteidigungskampf gegen den russischen Angriffskrieg. Auch die britische "Financial Times" berichtete über eine Einigung beider Seiten. Den Berichten zufolge ist in der angeblich unterschriftsreifen Fassung nicht mehr die Rede von Sicherheitsgarantien der USA. Darauf hatte die Ukraine zuletzt immer wieder gepocht.

Anzeige

Anzeige

Berichte: USA und Ukraine betreiben Fonds gemeinsam

Den Angaben erhalten die Vereinigten Staaten keine 100-prozentige Kontrolle über einen geplanten Investitionsfonds für den Wiederaufbau, in dem die Einnahmen aus dem Abbau der Bodenschätze fließen sollen. Der Fonds soll den Berichten zufolge vielmehr von den USA und der Ukraine gemeinsam verwaltet werden. In ihn fließen demnach 50 Prozent aus den Einnahmen von Rohstoffverkäufen und der für den Umschlag der Bodenschätze wichtigen Häfen und anderer Infrastruktur.

Wie die "Ukrajinska Prawda" berichtete auch die "Financial Times", dass in den Fonds nicht so viel Geld aus der Ukraine fließen soll, bis die Summe von 500 Milliarden US-Dollar erreicht ist. Demnach lenkte Washington hier ein und nahm Abstand von den härtesten Forderungen, die Selenskyj kritisiert hatte. Kiew habe für sich günstige Bedingungen ausgehandelt, hieß es.

Demnach soll der Fonds Projekte in der Ukraine finanzieren. Er sei losgelöst von den Einnahmen aus Rohstoffverkäufen, die schon jetzt in den Staatshaushalt fließen. Die Vereinbarung soll auch nicht im Widerspruch stehen zu anderen internationalen Abkommen der Ukraine – etwa mit der Europäischen Union.