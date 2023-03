Ihren Instagram-Account gibt es nicht mehr, doch nun bekommt die Frau, die behauptet, die vermisste Maddie McCann zu sein, eine mindestens genauso große Plattform: Die Polin wird in dem US-Talkshow-Klassiker "Dr. Phil" auftreten und über ihren Fall sprechen.

Mit ihrer Aussage, sie könnte die seit 2007 vermisste Maddie McCann sein, sorgte eine junge Frau aus Polin vor einigen Wochen für Aufsehen. Nachdem sie auf ihrem dafür eingerichteten Instagram-Account zahlreiche Bilder teilte, die ihre Ähnlichkeit zu dem verschwundenen britischen Mädchen zeigen sollten, hatte sie in kürzester Zeit mehr als eine Million Follower. Doch das Social-Media-Konto der Frau namens Julia verschwand kurz darauf.

Auftritt bei "Dr. Phil"

Nun scheint wieder Schwung in den Fall zu kommen. Bereits kurz nach ihrem Gang an die Öffentlichkeit teile Julia mit, Presseanfragen seien nur noch an Dr. Fia Johansson zu richten. Die Privatermittlerin und Hellseherin, die sich auch "Persian Medium" nennt, sei ab sofort ihre Sprecherin. Fortan ließen sich alle Neuigkeiten zu dem vermeintlichen Vermisstenfall auf dem Instagram-Account von Johansson verfolgen. Und in zahlreichen Medien in den USA, wo Johansson lebt und wo sich die junge Polin inzwischen ebenfalls aufhält. Am Montag (27. März) teilt Fia Johansson nun einen Trailer für die US-Fernsehsendung "Dr. Phil". Dort wird Julia auftreten und über ihre Vermutung, sie sei Madeleine McCann, sprechen, so die Information.

"Wir sind nicht nur auf der Suche nach Antworten. Wir suchen nach Gerechtigkeit für Julia", schreibt Johansson zu einem Video, das offenbar Ausschnitte aus der bereits aufgezeichneten Sendung zeigt. "Ist es möglich, dass Madeleine McCann endlich gefunden wurde", fragt der Gastgeber Phil McGraw der Sendung in die Kamera. Der als "Dr. Phil" in den USA bekannte Psychologe ist seit 2002 Moderator seiner Show und landesweit bekannt. Die TV-Show soll am Montag im US-Fernsehen ausgestrahlt werden und verspricht, Antworten auf die vielen Fragen im Fall Maddie McCann zu liefern. Darunter auch, wie das Ergebnis des DNA-Tests ist, den die junge Frau bereits eingeleitet hat.

